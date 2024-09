Le gouvernement du Québec investit plus de 11,5 M$ pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche à Gatineau

GATINEAU, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné du député de Chapleau et leader adjoint, M. Mathieu Lévesque, ont annoncé un investissement de 11 576 500 $ pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche à Gatineau, dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Ce projet s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer l'offre culturelle et récréative de la Ville de Gatineau.

La bibliothèque Guy-Sanche, située dans la Maison de la culture de Gatineau, est un pôle culturel majeur pour la région. Elle est la plus fréquentée du réseau municipal et accueille le plus grand nombre de visites scolaires sur tout le territoire de Gatineau. Conçue il y a plus de 30 ans, elle nécessite aujourd'hui des rénovations importantes pour répondre aux normes actuelles et aux besoins croissants de la population gatinoise.

Le projet prévoit de doubler la superficie actuelle de la bibliothèque, passant de 2298 m² à 5355 m², pour créer des espaces modernes et fonctionnels qui répondront aux exigences des usagères et usagers. En plus de l'agrandissement, un réaménagement des espaces existants sera réalisé pour inclure des zones réservées à chaque catégorie d'usagères et usagers, dont les enfants, les adolescentes et adolescents, des espaces de travail individuels et collectifs, de nouvelles collections, ainsi que des salles d'enregistrement et de production multimédias.

Citations

« La nouvelle bibliothèque Guy-Sanche sera un véritable milieu de vie où culture, éducation, divertissement et socialisation se mêleront pour créer un espace accueillant et stimulant pour toutes et tous. En investissant dans cette infrastructure, le gouvernement réaffirme son engagement à rattraper le déficit financier culturel que les autres gouvernements ont provoqué. Cet investissement démontre notre volonté de soutenir le dynamisme culturel de Gatineau et d'en faire un pôle culturel et récréatif majeur au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cet investissement de 11 576 500 $ accordé à la bibliothèque Guy-Sanche qui joue un rôle clé dans notre patrimoine culturel et la transmission des savoirs aux petits et aux grands. Cette aide financière est essentielle et démontre bien que l'accès universel à l'information, à la lecture et aux apprentissages est une priorité pour notre gouvernement. Cette importante somme permettra d'améliorer le développement et l'attractivité du Service des arts, de la culture et des lettres de notre Ville au bénéfice de mes concitoyens de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Je suis très heureuse de cet investissement majeur pour Gatineau. La bibliothèque Guy-Sanche joue un rôle culturel central dans la collectivité, et il est essentiel qu'elle puisse continuer à offrir des services de qualité dans un environnement adapté aux besoins d'aujourd'hui. Ce projet d'agrandissement et de modernisation était devenu une nécessité pour répondre aux attentes des citoyennes et citoyens de Gatineau. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Faits saillants

En incluant le financement des partenaires, le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche atteindra un total de 46,8 M$, ce qui souligne l'ampleur et l'importance de cette initiative pour Gatineau.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient la Ville de Gatineau pour son projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche dans le cadre du programme Aide aux immobilisations.

pour son projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche dans le cadre du programme Aide aux immobilisations. La Ville peut ainsi recevoir une contribution allant jusqu'à 50 % des dépenses admissibles du projet. Le coût total est évalué à 46,8 M$ pour 5355 m 2 . Cependant, le maximum des dépenses admissibles en fonction de la superficie admissible ( 5315 m 2 selon la population) est de 23,1 M$. La somme totale de la subvention est donc de 11 576 500 $, soit 50 % du coût des dépenses admissibles pour ce projet.

. Cependant, le maximum des dépenses admissibles en fonction de la superficie admissible ( selon la population) est de 23,1 M$. La somme totale de la subvention est donc de 11 576 500 $, soit 50 % du coût des dépenses admissibles pour ce projet. Ce projet fait suite à une analyse exhaustive de l'état et de la performance du réseau et s'appuie sur un plan de déploiement structuré en plus de répondre aux besoins exprimés lors des consultations publiques.

Liens connexes

