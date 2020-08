Le gouvernement du Québec investit 800 000 $ pour stimuler l'offre culturelle dans le centre-ville de Montréal

QUÉBEC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une visite organisée par le Partenariat du Quartier des spectacles, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, a confirmé une aide financière de 800 000 $. Ce soutien permettra à l'organisme de redéfinir l'expérience de l'espace public au centre-ville de Montréal grâce à une animation culturelle et commerciale réinventée et une série de réaménagements.

La ministre en a fait l'annonce hier soir en présence de Mme Monique Simard, présidente et directrice générale du Partenariat du Quartier des spectacles, de M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de plusieurs partenaires, dont la Ville de Montréal.

Relance du centre-ville de Montréal

Grâce à l'aide financière accordée au Partenariat du Quartier des spectacles, l'organisme poursuivra ses activités visant à aménager et à animer le centre-ville de Montréal. Les activités proposées favoriseront non seulement la relance des secteurs commercial, culturel et touristique, mais elles contribueront également à préserver le statut de métropole culturelle de Montréal tout en maintenant la qualité de vie urbaine qui fait la renommée de la région.

Ce projet de relance du centre-ville a débuté le 31 juillet et se poursuivra jusqu'au début du mois d'octobre. Les activités proposées prennent place sur un territoire délimité par le pont Jacques-Cartier, la rue Atwater, la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent.

Il comprend notamment l'aménagement de parcours de déambulation, de rues piétonnières et de terrasses communes. À travers quelque 200 prestations surprises, il met de l'avant plus de 150 artistes, 50 compagnies et organismes artistiques du Québec et 20 partenaires commerciaux.

Ces initiatives s'ajoutent aux autres actions du gouvernement du Québec pour soutenir la Métropole et son centre-ville dans les défis rencontrés depuis le début de la pandémie.

« Notre métropole a été durement touchée par la pandémie. Notre appui au Partenariat du Quartier des spectacles, qui propose une foule d'activités originales dans des espaces extérieurs qui le sont tout autant, est nécessaire pour assurer la vitalité culturelle, économique et touristique de Montréal. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à la relance du centre-ville et prêtera main-forte aux secteurs d'activités qui en font une destination de choix. Nous savons d'ailleurs que l'automne et les Fêtes seront des périodes cruciales pour les commerçants. C'est pourquoi j'invite les citoyennes et les citoyens des quatre coins du Québec, mais également les Montréalais et Montréalaises à venir découvrir ou redécouvrir Montréal avec ses aménagements repensés et de nouvelles animations conçues dans le respect des directives de la santé publique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole

