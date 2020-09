Le gouvernement du Québec investit 2 M$ pour soutenir le tourisme de nature et d'aventure dans la région de Lanaudière

SAINT-CALIXTE, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 2 millions de dollars à l'hôtel La Cité Perdue pour la construction d'un hébergement de 96 chambres en villégiature et pour le développement d'activités intérieures et extérieures. L'hôtel sera situé à Saint-Calixte.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Louis-Charles Thouin, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

Citations :

« Je suis convaincue que cette bonification de l'offre touristique dans notre belle région de Lanaudière attirera de nombreux visiteurs qui désirent vivre ce qui se fait de mieux en matière de villégiature en milieu naturel. Votre gouvernement continue de soutenir les efforts des entrepreneurs dont les projets contribuent à stimuler l'économie régionale et par le fait même, celle de tout le Québec. Des entreprises touristiques vibrantes, offrant des expériences uniques comme celle que proposera l'hôtel La Cité Perdue, sont essentielles à l'excellence et à l'attractivité de notre destination, et le seront encore davantage lorsque viendra le moment de la relance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis évidemment très heureux de cette annonce, qui démontre sans équivoque que le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour soutenir les entreprises touristiques de Lanaudière et stimuler la relance économique régionale. Cette offre d'hébergement emballante deviendra à coup sûr un attrait majeur, tant pour les résidents de la circonscription de Rousseau que pour les touristes. Il fera bon y vivre une expérience riche en activités et en découvertes, le tout dans un environnement de première qualité et reposant. Je salue l'excellent travail accompli par les promoteurs, à qui je souhaite le meilleur des succès. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

Concrètement, le projet prévoit la construction :

de deux pavillons de 48 chambres chacun;



d'un bâtiment d'accueil (restaurant et réception) et d'un autre destiné aux activités intérieures (jeu laser, escalade, parcours, mini-golf, cinéma, tyrolienne, trampoline, etc.);



d'un parc aquatique intérieur;



d'un enclos pour accueillir des animaux de la faune canadienne.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et qui se distingue par son offre multiactivité.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 820-0095, [email protected] ; Marie-Ève Beaumier, Directrice, Bureau de circonscription du député de Rousseau, Tél. : 514 942-3042, [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

