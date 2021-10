Le gouvernement du Québec investit 14,5 M$ - Une action concrète pour augmenter le recyclage et la circularité des matières résiduelles au Québec

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la bonification d'un programme d'aide financière doté d'une enveloppe de 14,5 M$ visant l'amélioration de la performance du Québec dans la gestion de ses matières résiduelles. Cet appui gouvernemental a pour objectif d'accompagner la modernisation des centres de tri de la collecte sélective et ceux de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD). Ultimement, il vise à améliorer les pratiques de tri et donc la qualité des matières recyclables, ce qui favorisera le développement d'une économie plus circulaire au Québec.

Une première version du Programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri avait été lancée en février 2020 par la société d'État RECYC-QUÉBEC, qui gère ce programme. Au vu de sa pertinence et de la trentaine de projets porteurs qu'il a permis de soutenir jusqu'ici, il a été reconduit avec certaines améliorations et son enveloppe budgétaire, bonifiée.

La prolongation du programme permet une transition vers le système modernisé de la collecte sélective d'ici sa pleine entrée en vigueur prévue en janvier 2025 et qui fonctionnera sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Il vise en outre à favoriser l'innovation et à augmenter les capacités de tri et les marchés potentiels pour les matières, en particulier pour les résidus de CRD. La mécanisation et la robotisation des processus de tri sont particulièrement pertinentes actuellement pour les centres de tri, qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre importantes. Cela représente aussi une opportunité pour l'amélioration des conditions de travail.

Le programme se décline en trois volets de financement. Le premier permet d'appuyer la réalisation de diagnostics, d'analyses, d'études et de pilotes (ex. : diagnostic des opérations pour les centres de tri, étude de faisabilité, plan d'affaires, etc.). Le second permet de soutenir la modernisation d'une installation ou d'un processus (ex. : modification d'un procédé existant dans un centre de tri afin d'améliorer la qualité des matières, mise à l'échelle industrielle d'un projet pilote, etc.). Le troisième permet de financer le développement de nouvelles capacités de tri (ex. : implantation, dans un centre de tri existant, d'une nouvelle ligne de tri dédiée aux résidus CRD ou aux matières recyclables de la collecte sélective issues des ICI).

Il vient répondre à l'action 2 du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui a pour objectifs de moderniser les centres de tri du Québec (collecte sélective et résidus de CRD) et de favoriser l'arrimage entre ceux-ci et les conditionneurs et recycleurs en vue de développer les débouchés locaux. Il se termine le 31 mars 2023 au plus tard.

