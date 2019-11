Le gouvernement du Québec, fier partenaire du projet idAction Mobile

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, confirment aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 215 000 $ à l'organisme Exeko. Cette aide servira à soutenir le projet idAction Mobile qui vise à rejoindre les populations en situation ou à risque d'exclusion sociale.

Transportant à son bord une bibliothèque et du matériel d'art, un véhicule sillonne les rues de la métropole quatre fois par semaine pour rejoindre une clientèle marginalisée. Le projet idAction mobile rend non seulement la culture plus accessible, mais encourage aussi le dialogue. En plus de ses activités régulières, la caravane assure une présence lors de plusieurs événements pour mener des actions de sensibilisation auprès du grand public.

Citations :

« Le projet idAction mobile constitue une manière novatrice de lutter contre les différentes formes d'exclusion au sein de notre société. Votre gouvernement est fier d'encourager cette initiative, qui renforce à la fois le sentiment d'appartenance des populations marginalisées, et celui de sécurité dans les quartiers de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« IdAction Mobile, c'est une main tendue à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Il permet de renouer avec la beauté transmise par les livres et avec la culture. Je suis persuadée que ces visites constituent des rendez-vous importants et favorisent un espace d'échanges égalitaires, tout en conscientisant les participants aux enjeux sociaux. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 85 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le Secrétariat aux affaires autochtones a attribué une aide financière de 130 000$ sur trois ans pour cette initiative provenant du Fonds d'initiatives autochtones III.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

