MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Afin de jeter les bases d'une relation politique constructive et axée sur le dialogue, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le grand chef de Kahnawà:ke, M. Cody Diabo, ont signé aujourd'hui une Déclaration de compréhension et de respect mutuel.

Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Québec s'engagent à collaborer, à respecter les points de vue uniques de chacun et à s'efforcer d'améliorer la compréhension mutuelle. Les deux parties reconnaissent qu'elles apportent des histoires, des points de vue et des intérêts distincts. Le respect de ces différences favorise un environnement propice à la résolution efficace des conflits et contribue à l'obtention de résultats bénéfiques pour toutes les parties concernées.

L'établissement d'une relation productive et durable exige du temps et un engagement honnête. En créant un climat propice à l'examen des priorités, le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Québec ont ouvert la voie à des discussions significatives et orientées vers l'avenir. Cette nouvelle fondation vise à favoriser la confiance et à ouvrir des voies qui profiteront aux générations actuelles et futures.

Citations :

« Je suis très fier de signer cette Déclaration de compréhension et de respect mutuel, qui permettra à nos deux nations d'avancer ensemble et de résoudre des différends de manière plus harmonieuse. La considération mutuelle dont nous nous sommes engagés à faire preuve facilitera sans aucun doute l'émergence de projets bénéfiques pour les citoyennes et citoyens de Kahnawà:ke et des environs. Je remercie le grand chef Diabo pour son ouverture et j'anticipe de très belles réalisations conjointes au cours des prochaines années. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La signature de cette déclaration est très significative et représente un pas important dans notre démarche de renforcement des relations avec les Mohawks de Kahnawà:ke. Je suis convaincu que ce nouvel élan bénéficiera aussi la recherche de solutions à des enjeux importants pour la région. Nous poursuivrons le travail entamé avec Kahnawà:ke en vertu de cette Déclaration de compréhension et de respect mutuel au développement de partenariats gagnant-gagnant. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Bien qu'il ait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour renouveler cette déclaration, cet accord affirme la relation unique entre le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Québec. La Déclaration ouvre la voie à une approche respectueuse et collaborative qui favorise la coexistence pacifique. Par le dialogue et la compréhension, nous construirons une base de confiance qui nous permettra de respecter nos différences tout en travaillant à des solutions au bénéfice de tous. »

Ohén:ton Í:rate ne Ratitsénhaienhs Cody Diabo, Conseil mohawk de Kahnawà:ke

« Il ne s'agit pas seulement d'un geste symbolique, mais d'un engagement délibéré et concret à surmonter des obstacles de longue date et à tracer une voie qui nous permettra de collaborer efficacement sur des questions et des intérêts communs. Nous sommes impatients de collaborer pour construire un avenir qui honore et reflète réellement les principes de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle et de progrès véritable pour la communauté de Kahnawà:ke. »

Ratsénhaienhs Jeffrey Diabo, Relations Kahnawà:ke-Québec, Conseil mohawk de Kahnawà:ke

SOURCE Cabinet du premier ministre

