Le gouvernement du Québec et La Ruche lancent une initiative innovante pour financer des projets jeunesse

QUÉBEC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse et député de Beauce-Sud, est fier d'annoncer un investissement de 10,4 millions de dollars pour permettre à la jeunesse québécoise de réaliser des projets ambitieux, ancrés dans la communauté.

De passage à l'espace de co-working LE CAMP, à Québec, M. Poulin a dévoilé, en compagnie de Jean-Sébastien Noël, fondateur et président du conseil d'administration de La Ruche, et de Myriam Demers, directrice de la stratégie et du développement et de la coopération et du soutien aux administrateurs chez Desjardins, un grand partenaire de La Ruche, le tout nouveau Fonds Mille et UN pour la jeunesse. Ce dernier allie le financement participatif, sur la plateforme La Ruche, de même que la contribution d'entreprises et le soutien gouvernemental. Il s'agit du premier modèle du genre à voir le jour au Québec.

Grâce à un appui de 10,4 millions de dollars, sur cinq ans, du Secrétariat à la jeunesse, le Fonds Mille et UN pour la jeunesse permettra le démarrage d'initiatives pour les jeunes dans toutes les régions du Québec. La majorité de cette somme sera consacrée au financement des projets, et ce, sous la forme d'un fonds d'appariement. Ainsi, le gouvernement s'engage à verser un montant équivalent aux sommes ramassées auprès du public ou des entreprises privées.

Des individus et des organisations qui travaillent auprès de la jeunesse pourront ainsi soumettre un projet sur fondsmilleetun.com, le site consacré au Fonds, et solliciter des sommes au moyen d'une campagne de financement participatif.

Pour être admissibles au financement, les initiatives circonscrites dans le temps doivent s'adresser principalement aux jeunes de 15 à 29 ans et répondre à l'un des objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. La contribution maximale du Secrétariat à la jeunesse est fixée à 100 000 $, et il s'agit d'une aide non récurrente.

Citations :

« Ce fonds va permettre à des centaines de projets de voir le jour au Québec. Il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour qu'une grande idée se transforme en une initiative prospère. Je suis persuadé que le Fonds Mille et UN pour la jeunesse sera à l'origine de nombreuses réalisations qui feront une réelle différence pour les jeunes du Québec. Je le vois tous les jours dans le cadre de mon travail sur le terrain : les besoins de la jeunesse sont immenses. Que ce soit la construction d'une maison des jeunes, d'un espace de co-working ou encore d'une auberge de jeunesse, les jeunes ont des ambitions et des besoins qui, je l'espère, trouveront une réponse grâce au Fonds Mille et UN. Je souhaite un grand succès aux organismes qui iront de l'avant avec leurs projets. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Les porteurs de projets qui choisissent le financement participatif pour activer leurs idées ont le courage d'entreprendre et de se prendre en main. Le fait que le Secrétariat à la jeunesse du Québec doublera l'objectif de campagne afin que les projets se réalisent donne des ailes à celles et ceux qui osent. Déjà, aujourd'hui, au lancement, 18 projets issus de 6 régions différentes se qualifient au Fonds Mille et UN pour la jeunesse, pour une somme potentielle totale allouée de 420 000 $ s'ils réussissent leurs objectifs de campagne. »

Jean-Sébastien Noël, fondateur et président du conseil d'administration de La Ruche

« Le Mouvement Desjardins est heureux de soutenir La Ruche et d'avoir permis son déploiement dans de nouvelles régions depuis 2016. Nous croyons que le financement participatif de proximité est un bel outil pour les personnes et les communautés, car en plus d'être une source de financement, il est créateur de liens. Le Fonds Mille et UN va permettre aux jeunes promoteurs de projets de bénéficier pleinement de cette approche structurante. Nous saluons cette initiative du gouvernement du Québec. »

Myriam Demers, directrice de la stratégie et du développement et de la coopération

et du soutien aux administrateurs chez Desjardins

À propos de La Ruche :

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence d'initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d'une région. Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec.

Depuis sa création, La Ruche a récolté 4 590 955 $ en financement participatif, par 44 902 contributeurs, et ce, dans les 5 régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent et Mauricie).

La Ruche innove par son accompagnement humain, par son alliance de plus de 275 ambassadrices et ambassadeurs, par ses programmes de financement additionnels et par son concept régional.

Le financement participatif est un moyen qui permet à un projet appuyé par une communauté de recueillir de petits montants auprès d'un grand nombre de personnes et de générer ainsi une somme importante afin de se réaliser. Les contributeurs, individus ou entreprises, peuvent recevoir, selon la nature de l'initiative et la valeur de leur apport, des contreparties : produits exclusifs, offres spéciales, rabais, etc.

Pour découvrir le Fonds Mille et UN pour la jeunesse et contribuer aux projets : fondsmilleetun.com

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Nadia Talbot, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 581 999-1284, nadia.talbot@mce.gouv.qc.ca; Sophie Reis, Directrice exécutive, Innovation, La Ruche, Tél. : 514 262-6388, sophie@laruchequebec.com

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/