Le gouvernement du Québec et la Nation Atikamekw confirment leur intention de développer un modèle de gestion participative en matière de foresterie

LA TUQUE, NITASKINAN, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer la signature de l'Énoncé d'intention quant à l'élaboration d'un projet pilote de gestion participative en foresterie avec le Conseil de la Nation Atikamekw, le Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Proposé en août 2025, lors d'une rencontre au Carrefour La Tuque, le projet pilote amènera un changement positif, et cet énoncé constitue une avancée importante démontrant l'engagement des parties à apaiser les tensions liées aux enjeux forestiers. Il témoigne également de la volonté commune de revoir les assises de leur relation relativement à l'aménagement forestier afin de trouver des solutions durables au bénéfice de tous.

La Nation Atikamekw (Groupe CNW/Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts)

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, le grand chef de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, le chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Mequish, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, et la cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Mme Vivianne Chilton.

Par cet énoncé d'intention, le gouvernement du Québec et la Nation Atikamekw confirment leur volonté de développer un modèle de gestion participative en matière de foresterie, sous forme de projet pilote innovant qui favorisera une meilleure cohabitation entre les différents usages du territoire, une contribution substantielle des Atikamekw Nehirowisiw au regard de l'aménagement forestier et une plus grande résilience de l'industrie forestière, et de mettre en place des mécanismes de travail permettant de concilier les priorités environnementales, économiques et culturelles liées à l'utilisation du territoire.

Plus concrètement, l'initiative jettera les bases d'un modèle de gestion participative visant à :

structurer la participation et la concertation des Atikamekw Nehirowisiw, des représentants et représentantes de l'industrie forestière et des acteurs régionaux concernés;

favoriser la cohabitation harmonieuse sur le territoire;

renforcer l'acceptabilité sociale de l'activité forestière;

assurer une meilleure prévisibilité et une meilleure stabilité dans la planification et la réalisation des activités d'aménagement forestier;

permettre la participation d'une structure formée de chefs de territoire identifiés par les Atikamekw Nehirowisiw;

expérimenter de nouvelles approches permettant la prise en compte des valeurs atikamekw.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant significatif tant pour la pérennité de nos forêts que pour la prise en compte des valeurs atikamekw dans les activités forestières sur le territoire de la Haute-Mauricie, de Lanaudière et des Hautes-Laurentides. Je suis extrêmement fier de la nouvelle voie de collaboration ainsi ouverte avec la Nation Atikamekw Nehirowisiw, et je suis optimiste quant aux pistes de solutions qu'elle pourra générer. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis extrêmement satisfait de la signature de cet énoncé d'intention. Il s'agit à la fois d'une solution concrète aux enjeux qui préoccupaient toutes les parties prenantes quant à la gestion du territoire forestier et d'une avenue supplémentaire de renforcement des liens entre notre gouvernement et la Nation Atikamekw Nehirowisiw. J'ai confiance qu'à terme, ce processus permettra d'engendrer une entente de collaboration encore plus solide et durable; je remercie l'ensemble de nos partenaires atikamekw pour leur bonne foi et leur esprit d'ouverture. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Nous dénonçons les pratiques douteuses dans la foresterie depuis très longtemps et, à ce sujet, nous partageons totalement l'exaspération que peuvent avoir nos familles. Maintenant, nous avons l'obligation de trouver des solutions innovantes. Il s'agit de revoir les façons de faire et d'intégrer les valeurs atikamekw dès le début dans les processus de planification forestière. Nos chefs de territoire ont absolument leur mot à dire. Il s'agit de notre territoire ancestral et nous avons le devoir de l'entretenir. »

Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw

« Ce projet pilote représentera une avancée importante vers une gestion forestière plus juste et plus cohérente avec notre vision du territoire. En impliquant en amont les chefs de territoire, responsables traditionnels de la gestion des territoires familiaux, nous renforçons une gouvernance fondée sur la collégialité, le respect de nos valeurs et la responsabilité envers le Nitaskinan et les générations à venir. »

Sipi Flamand, Chef de la communauté de Manawan

« Parmi nos priorités les plus élevées, nous retrouvons le maintien de notre mode de vie, légué par nos ancêtres, une foresterie harmonieuse sur nos territoires, la sécurité de nos gens en territoire ainsi que l'assurance d'un avenir meilleur pour nos jeunes. Tous ces éléments devront être englobés dans un projet pilote. »

Vivianne Chilton, Cheffe de la communauté de Wemotaci

« Nous devons trouver un moyen de nous faire entendre dans le domaine de la foresterie. Ka Nikaniwitcik connaissent leurs territoires mieux que quiconque; nous devons mettre leurs savoirs à profit et trouver un équilibre qui pourra nous satisfaire. En ce sens, un projet pilote innovant peut représenter une avenue très intéressante. »

Jean-Claude Mequish, Chef de la communauté d'Opitciwan

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

ou ses réseaux sociaux : Pour obtenir des renseignements sur le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit : Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit | Gouvernement du Québec www.facebook.com/SRPNI

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw :

À titre de conseil tribal, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) offre divers services aux communautés. Le CNA assume aussi un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw via le bureau du président/grand chef élu au suffrage universel par l'ensemble des membres de la Nation Atikamekw, collectivement détenteurs des droits et titre ancestraux.

Sources : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 5700, 4e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 6R1 Cell. : 367 977-7465 [email protected] Maxime Tardif Attaché de presse

Ministre de la Sécurité publique Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ministre responsable du Nord-du-Québec Tél. : 819 444-7064 Réjean Néquado Conseiller en communication

Conseil de la Nation Atikamekw Tél. : 819 676-7139 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected] Relations avec les médias Direction des communications Ministère du Conseil exécutif Tél. : 418 781-9520 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts