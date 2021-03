Le gouvernement du Québec et l'Union des producteurs agricoles entendent accélérer la transition vers une agriculture durable

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), M. Marcel Groleau, sont heureux d'annoncer la création d'un comité permanent tripartite formé par leur organisation respective.

Le comité aura pour mandat de reconnaître les pratiques qui visent à améliorer le bilan environnemental dans l'optique de maintenir ou d'accroître les superficies en culture au Québec. Il sera aussi question d'assurer une période de transition raisonnable et une souplesse bien mesurée dans l'application de la réglementation environnementale.

Le comité se penchera principalement sur les enjeux suivants :

Gel des superficies en culture dans les bassins versants visés par le Règlement sur les exploitations agricoles;

Protection des rives et des littoraux;

Protection des milieux humides et hydriques.

Il pourra aussi prendre en considération tout autre sujet jugé prioritaire.

Citations

« Le secteur agricole est un vecteur de développement économique très important dans l'ensemble des régions. Ses activités nécessitent de grandes superficies. Or, la zone agricole subit une forte pression et doit composer avec de nombreux enjeux, entre autres environnementaux. Au fil des ans, les entreprises agricoles ont fait des efforts considérables pour réduire, avec succès, leur empreinte environnementale et les récentes annonces du gouvernement témoignent d'une volonté de les accompagner en ce sens. Je me réjouis de la formation de ce comité tripartite dont les travaux militeront pour un cadre réglementaire qui permettra aux productrices et aux producteurs agricoles d'exprimer leur plein potentiel et de répondre à la demande alimentaire du Québec, et ce, tout en adoptant et en maintenant les meilleures pratiques environnementales. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« À l'heure d'un développement durable de l'agriculture, soucieux notamment de protéger la qualité de l'environnement en milieu agricole et la santé publique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec, il convient de nous assurer que les lois et règlements qui encadrent les activités agricoles y soient des mieux adaptés. La population du Québec a des attentes importantes envers celles et ceux qui la nourrissent. Qualité de l'eau, de l'air, des sols et des habitats aquatiques, lutte contre les changements climatiques, conservation de la biodiversité, réduction des pesticides, mais aussi autonomie alimentaire, création d'emplois et achat local : voilà autant de préoccupations légitimes qu'il nous faut entendre. Je suis confiant que ce nouveau comité saura trouver l'équilibre nécessaire entre tous ces appels à une concertation renouvelée. »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'amélioration de notre autonomie alimentaire est une grande priorité gouvernementale et sociétale. Pour y répondre, il faudra minimalement maintenir et idéalement augmenter les superficies de terres agricoles cultivées au Québec. Ce sujet, ainsi que bien d'autres, sera au menu des discussions du comité permanent tripartite que nous annonçons aujourd'hui. Les producteurs agricoles sont toujours actifs et engagés à faire évoluer leurs pratiques agricoles et agroenvironnementales. La reconnaissance et la rétribution des bonnes pratiques agroenvironnementales prévues dans le Plan d'agriculture durable sont un pas dans la bonne direction. La réglementation doit évoluer et prendre acte de tous les efforts que font les producteurs pour répondre aux attentes des citoyens. Le comité nous permettra de travailler ensemble sur les enjeux réglementaires ayant une incidence sur le secteur agricole. Nous partageons tous le même objectif : favoriser le développement durable du secteur agricole pour une plus grande autonomie alimentaire. »

M. Marcel Groleau, président général de l'UPA

Faits saillants

À l'échelle du Québec, la zone agricole s'étend sur un peu plus de 6,3 millions d'hectares. Cependant, les sols de bonne qualité pour l'agriculture comptent moins de 2 millions d'hectares.

Membres du comité

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.



M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval .

.

M. Marcel Groleau, président général de l'UPA.



M. Martin Caron, premier vice-président de l'UPA.



M. Alexandre Moreau, conseiller politique du cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.



M me Marie-Claude Verreault, conseillère politique au cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Marie-Claude Verreault, conseillère politique au cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

M. Charles-Félix Ross, directeur général de l'UPA.



Mme Ghalia Chahine, coordonnatrice à l'environnement de la Direction des recherches et des politiques agricoles de l'UPA.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources et information : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525 ; Geneviève Richard, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 952-6352 ; Gabriela Quiroz, Coordonnatrice des relations publiques, médiatiques et gouvernementales, Union des producteurs agricoles, Tél. : 450 679-0540, poste 8396, 514 220-2047, Courriel : [email protected]