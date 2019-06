Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival MURAL

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival MURAL qui se déroule à Montréal du 6 au 16 juin 2019.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'octroi d'une aide financière de 178 000 $ pour soutenir ce festival.

Pour mettre en valeur la créativité d'artistes locaux et internationaux sur le boulevard Saint‑Laurent, le Festival MURAL propose des visites guidées et des spectacles musicaux, en plus de l'activité MURAL de nuit, une expérience nocturne. En parcourant cette artère emblématique de la métropole, les participants y apprécient et y découvrent ces œuvres d'art urbaines sous un nouvel angle.

Citations :

« Votre gouvernement est très heureux de soutenir le Festival MURAL, un événement artistique de grande envergure qui met en valeur l'art urbain international, offrant ainsi une expérience unique aux milliers de visiteurs qu'il accueille. Depuis 2013, cet événement original permet de bonifier l'offre touristique du Québec, en plus de faire rayonner notre métropole. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite tous les festivaliers qui seront de passage dans la grande région de Montréal à prolonger leur séjour pour découvrir ses nombreux attraits et pour profiter de l'accueil chaleureux de la population locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'originalité artistique et le dynamisme du Festival MURAL en font un rendez-vous culturel unique voué à l'art urbain au Québec. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival qui, en plus de transformer de manière durable le paysage montréalais, contribue à la vitalité économique du boulevard Saint-Laurent. Avec sa formule gagnante, cet événement favorise la reconnaissance de l'ingéniosité montréalaise à l'international. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde au festival un montant de 128 000 $ dans le cadre de son Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

