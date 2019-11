Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la tenue du Marché de Noël allemand de Québec

QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la tenue du 12e Marché de Noël allemand de Québec en accordant une aide financière de 270 500 $ à l'organisme Communauté Allemande Québec.

L'événement, qui se déroule du 22 novembre au 23 décembre, présente plus de 90 exposants de l'Allemagne, de l'Europe et d'ici. Des milliers de visiteurs sont attendus aux jardins de l'Hôtel-de-Ville de Québec pour découvrir de nouveaux produits et faire l'achat de cadeaux originaux, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Pour la réalisation des activités, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une somme de 152 000 $ par l'entremise du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN), maintenant appelé le Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Pour sa part, le ministère du Tourisme verse 64 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde, quant à lui, une somme de 50 000 $ qui provient de son Programme Proximité, créé en vertu de l'entente Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Enfin, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie verse une aide financière de 4 500 $.

Citations :

« Le Marché de Noël allemand est un rendez-vous incontournable de la période des Fêtes où petits et grands peuvent profiter de notre ville en hiver. Avec son concept unique et féérique, digne des plus beaux marchés européens, cette initiative agrotouristique se démarque et fait rayonner notre capitale nationale bien au-delà de ses frontières. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Votre gouvernement est très fier de contribuer à la réussite du Marché de Noël allemand de Québec, où tout est mis en œuvre pour plonger les visiteurs dans la magie des Fêtes. Ces festivités font partie des expériences uniques qui diversifient l'offre touristique de la Capitale-Nationale, tout en engendrant d'importantes retombées économiques et en faisant rayonner le Québec comme une destination de calibre mondial. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits de cette magnifique région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Vitrine exceptionnelle pour les artisans du secteur bioalimentaire québécois, le Marché de Noël allemand est l'occasion idéale pour les consommateurs d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui confectionnent avec passion les gourmandises qui garniront nos tables durant la période des Fêtes. L'ambiance qui y règne incite les visiteurs à goûter à ce qu'il leur est proposé et à parler avec les marchands, une façon parfaite de découvrir de nouveaux produits d'ici et de nouer une relation fructueuse avec les producteurs. Le Ministère est fier de soutenir l'expansion de ce marché, véritable tradition pour les gens de Québec depuis maintenant plus de dix ans. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Cette année marque le 30e anniversaire de la coopération entre le Québec et l'État de Bavière. Un événement qui sera souligné lors du Marché de Noël allemand de la ville de Québec. À cette occasion, un kiosque sur le thème de la relation Québec-Bavière sera présenté pour la première fois. Dans l'ambiance unique qu'offre le Marché de Noël, ce kiosque permettra aux visiteurs de s'imprégner de quelque 750 projets de collaboration depuis 1989. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe annuelle de près de 10 M$, le Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), auparavant appelé le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN), vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristique permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement de 60 % du gouvernement fédéral et de 40 % du gouvernement du Québec totalisant 293 M$ répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

représente un financement de 60 % du gouvernement fédéral et de 40 % du gouvernement du Québec totalisant 293 M$ répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer. Le volet 1 du Programme Proximité a pour objectif de développer ou de consolider des initiatives collectives de mise en marché de proximité. Les kiosques supplémentaires et le développement de la nouvelle section gourmande permettent d'ajouter des exposants de produits québécois du secteur bioalimentaire et, ainsi, de bonifier l'expérience des visiteurs.

Depuis 30 ans, l'État de Bavière et le Québec ont réalisé près de 750 projets de coopération dans des domaines aussi variés que l'économie, la science, la technologie, la politique, l'administration, la culture ainsi que l'éducation.

Liens connexes :

www.scn.gouv.qc.ca

www.quebec.ca/fierpartenaire

www.mapaq.gouv.qc.ca/proximite

Secrétariat à la Capitale-Nationale dans les médias sociaux :

https://twitter.com/scn_qc

Ministère du Tourisme dans les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2525; Marc-Antoine Trudel, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 418 649-2319; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3493; Agriculture et Agroalimentaire Canada, 613 773-7972, Sans frais : 1 866 345-7972; Pascal Ouellet, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 418 649-2400, poste 57101

Related Links

http://www.scn.gouv.qc.ca/