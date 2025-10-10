Le gouvernement du Québec encourage une expérience unique pour les amateurs de vélo de montagne

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec soutiendra, à hauteur de 934 000 $, la Coupe du monde UCI de vélo de montagne 2025, qui se tiendra du 10 au 12 octobre à la Station touristique du Mont-Sainte-Anne.

En plus de stimuler le tourisme et l'économie régionale, cette compétition réunit chaque année les meilleurs cyclistes de montagne au monde dans trois disciplines, soit l'épreuve de descente (DHI), le cross-country olympique (XCO) et le court (XCC). L'édition 2025 sera spéciale puisqu'elle célébrera les 30 ans de l'événement et constituera le dernier arrêt de la Série mondiale WHOOP UCI de vélo de montagne.

Citations :

« Accueillir un événement d'envergure internationale comme la Coupe du monde UCI, c'est une belle vitrine pour nos athlètes d'ici et une occasion unique pour les Québécois de voir des compétitions de haut niveau près de chez eux. Je me réjouis que notre gouvernement subventionne la 30e édition de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne. Je suis très fière que le Québec accueille les meilleurs athlètes de cette discipline et j'espère que la population viendra profiter de cet événement sportif exceptionnel! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les événements sportifs comme cette coupe du monde contribuent à positionner le Québec et ses régions comme destination de choix pour la tenue de compétitions ainsi que pour les touristes passionnés de sport de plein air. Ils ont un impact économique important sur l'industrie touristique locale. Et quelle belle occasion pour les participants de visiter la région de la Capitale-Nationale! J'invite chaleureusement tous les amateurs présents à profiter de leur séjour pour découvrir les beautés de notre territoire en cette saison automnale. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La région de la Capitale-Nationale est l'hôte d'un bon nombre d'événements sportifs d'envergure, qui attirent tant les athlètes internationaux que les amateurs. Je me réjouis que le Mont-Sainte-Anne puisse accueillir la Coupe du monde UCI de vélo de montagne. J'invite les participants et les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir nos nombreux attraits! »

Jean-François Simard, m inistre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne un événement d'envergure comme la Coupe du monde UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. C'est une occasion unique pour la station et pour Beaupré de briller sur la scène internationale et de célébrer le talent des athlètes venant de partout, tout en stimulant l'économie locale. Félicitations à toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cette 30e édition, qui fera rayonner la Côte-de-Beaupré et toute la région de la Capitale-Nationale! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Pour connaître la programmation de l'événement : https://www.coupedumonde-mtb-msa.com/

