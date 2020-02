Le gouvernement du Québec dévoile sa vision pour une nouvelle génération d'écoles

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, ont dévoilé aujourd'hui la nouvelle vision qui guidera dorénavant la rénovation, l'agrandissement et la construction d'écoles primaires et secondaires au Québec.

Pour le premier ministre, c'est une nouvelle génération d'écoles qui seront bâties, dès 2020, dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable. Ces écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et les matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Les écoles seront adaptées aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les écoles seront inspirantes pour les élèves, le personnel scolaire et l'ensemble de la communauté.

Cet effort majeur du gouvernement du Québec, qui vise à permettre à chaque enfant de bénéficier d'un environnement scolaire propice à la réussite, sera soutenu par des investissements sans précédent. Uniquement cette année, il s'est traduit par un investissement record de 4 milliards de dollars. Ces sommes permettront d'amorcer des projets de rénovation dans plusieurs centaines d'écoles du Québec, au bénéfice des élèves et du personnel enseignant qui les fréquentent. Elles permettront également de lancer 128 projets d'ajout d'espace à travers le Québec.

Citations :

« On le sait, les écoles du Québec ont beaucoup manqué d'amour. Il y a un peu plus d'un an, j'ai promis aux Québécoises et aux Québécois de m'attaquer à ce problème et de leur offrir des écoles dont ils pourraient être fiers. Ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle génération d'écoles pour nos élèves. En dévoilant cette nouvelle vision et en dotant le réseau scolaire des moyens nécessaires pour la déployer, nous amorçons un nouveau chapitre pour leur offrir le meilleur environnement possible, de même qu'à nos enseignants. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Par cette annonce, nous donnons le coup d'envoi officiel de ce qui sera, je crois, l'un des chantiers les plus importants de la prochaine décennie. Les élèves et le personnel scolaire d'aujourd'hui et de demain méritent des écoles qui les rendront fiers, des lieux d'apprentissage qui les inciteront à se dépasser. Nos écoles ne doivent pas être suffisantes. Elles doivent être inspirantes. Trop longtemps, elles ont fait parler d'elles pour les mauvaises raisons. Cette époque sera bientôt révolue avec la nouvelle génération d'écoles que nous annonçons aujourd'hui. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Plusieurs principes directeurs guideront la nouvelle génération d'écoles québécoises, notamment :

des aires communes favorisant la socialisation et des espaces pédagogiques adaptatifs qui seront au cœur des apprentissages des élèves;

des cours d'école et des gymnases modernes conçus de manière à ce que nos jeunes puissent dépenser leur énergie pour mieux apprendre;

des bâtiments durables, sécuritaires et entièrement électriques;

une utilisation maximale de la lumière naturelle;

la présence du bleu fleurdelysé et l'utilisation de l'aluminium sur la façade, la prédominance du bois naturel à l'intérieur et l'affichage d'un visuel unique.

Dans le cadre des travaux d'élaboration du guide, les partenaires ont consulté les différents intervenants du milieu. Par exemple, la Société québécoise des infrastructure (SQI) a mené des ateliers de travail collaboratifs avec des architectes et des membres du personnel scolaire. Ceux-ci ont également préparé un sondage à distribuer aux enseignants et aux élèves à travers le Québec afin de pouvoir tirer le plus de vision possible des futurs usagers des nouvelles écoles.

Le guide de planification immobilière pour les écoles primaires regroupant l'ensemble de ces principes directeurs a été envoyé au réseau scolaire. Il est disponible à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870

Un guide est également en cours de rédaction pour les écoles secondaires.

Vous pouvez aussi consulter le feuillet technique Une nouvelle génération d'écoles à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870

