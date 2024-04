Le gouvernement du Québec dévoile le Rapport de la consultation publique pour la jeunesse 2023

QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, dévoilent aujourd'hui le Rapport de la consultation publique pour la jeunesse 2023.

Réalisé par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), ce document comporte les principaux constats et les idées prédominantes émanant de la consultation menée du 25 septembre au 2 novembre 2023 par les équipes du SAJ. Le Rapport jette les bases en vue de l'élaboration du 3e plan d'action jeunesse de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Travailler, vivre, agir : le regard des jeunes sur l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté

Dans la sphère de l'emploi, le Rapport met en lumière le désir des jeunes d'équilibrer travail et vie personnelle. En matière d'environnement, les organisations et les jeunes consultés expriment le souhait de participer plus concrètement à la recherche de solutions concrètes aux divers enjeux environnementaux.

De plus, les jeunes soulignent l'importance de promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise dans le milieu scolaire. Du côté de la culture, une demande claire émerge pour une offre culturelle plus accessible.

En éducation, il ressort une volonté d'avoir un milieu scolaire sain, sécuritaire et bienveillant. Quant à la santé, les jeunes considèrent son rôle crucial dans leur épanouissement physique et mental.

Enfin, le Rapport révèle le fort désir de participation citoyenne et d'engagement dans des causes qui leur tiennent à cœur.

Les autres aspirations des jeunes : mobilité, coût de la vie, littératie financière, numérique et intelligence artificielle

Le Rapport permet de cerner d'autres enjeux cruciaux, soulignant entre autres le désir de plusieurs jeunes de vivre une expérience de mobilité, que ce soit dans une autre région du Québec, une autre province canadienne ou à l'étranger.

De plus, les jeunes expriment leur préoccupation face à l'augmentation du coût de la vie et le besoin de renforcer leurs compétences en littératie financière. Les jeunes manifestent également un intérêt croissant pour l'acquisition de connaissances en matière de numérique et d'intelligence artificielle, conscientes et conscients des occasions que ces deux domaines peuvent offrir, tout en étant sensibles à leurs éventuelles répercussions sur la santé physique et mentale.

Citations

« Je suis heureux de dévoiler aujourd'hui l'aboutissement de la série de consultations menées à l'automne dernier auprès de nos jeunes et des acteurs de la jeunesse. Notre gouvernement s'engage à faire résonner leurs voix afin de construire le Québec de demain. Nous mettrons de l'avant leurs préoccupations par le biais du prochain Plan d'action jeunesse 2025-2030. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« La voix de nos jeunes est importante et le Rapport dévoilé aujourd'hui nous servira de guide pour l'élaboration des prochains jalons en matière de jeunesse. Bravo à toutes celles et à tous ceux ayant contribué aux consultations qui viennent enrichir nos débats et nos idées. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Les 15 journées de consultations publiques qui se sont tenues partout au Québec ont permis à quelque 1300 personnes de s'exprimer sur les aspirations, les ambitions ainsi que les besoins qui animent les jeunes Québécoises et Québécois de 12 à 35 ans. Le Secrétariat a également reçu 100 mémoires et 647 personnes sont venues enrichir les débats par le biais du questionnaire en ligne.

Le Plan d'action jeunesse 2021-2024 a permis des financements gouvernementaux de plus de 300 M$ sur 3 ans. Plus de 130 initiatives, dont près de 80 nouvelles, ont permis, à terme, de joindre approximativement 500 000 jeunes.

d'action jeunesse 2021-2024 a permis des financements gouvernementaux de plus de 300 M$ sur 3 ans. Plus de 130 initiatives, dont près de 80 nouvelles, ont permis, à terme, de joindre approximativement 500 000 jeunes. Le Secrétariat à la jeunesse, c'est aussi plusieurs initiatives pour soutenir la jeunesse : un programme d'aide financière pour les infrastructures jeunesse, permettant le financement de projets d'amélioration des services aux jeunes de 15 à 29 ans partout au Québec; la création d'une Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, rassemblant des chercheuses et des chercheurs ainsi que des intervenantes et des intervenants, pour permettre de mieux comprendre les réalités des jeunes et orienter les actions gouvernementales; un renforcement des actions auprès des jeunes autochtones, soutenant les nouvelles stratégies jeunesse développées par ces communautés; le Fonds Mille et UN pour la jeunesse, en partenariat avec La Ruche, favorisant le financement participatif et le soutien gouvernemental pour propulser des initiatives jeunesse à travers le Québec; le soutien des programmes de mobilité pour les jeunes de 18 à 35 ans, à l'international et au Canada , par le Service de l'action jeunesse; les prix Reconnaissance jeunesse, récompensant les jeunes pour leurs actions remarquables et mettant de l'avant l'engagement exceptionnel d'acteurs en faveur de la jeunesse québécoise.



