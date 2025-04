Le gouvernement du Québec demande à la CMQ de nommer un observateur pour Saint-Roch-de-Mékinac

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce qu'un observateur de la Commission municipale du Québec (CMQ) sera nommé pour voir à la situation qui a cours dans la Municipalité de la paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac.

Cette décision survient à la suite du récent rapport déposé le 9 avril dernier par la CMQ et découlant d'une enquête menée par sa direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale. Plusieurs anomalies et manquements ont été relevés et, conformément aux recommandations du rapport, la ministre des Affaires municipales demande à la CMQ de nommer un observateur afin de vérifier si les mesures qui seront déployées par la Municipalité permettront de corriger les problématiques. L'observateur de la CMQ aura jusqu'au 4 juillet 2025 pour réaliser ce mandat et transmettre un rapport à la ministre.

Faits saillants :

Rappelons qu'un premier rapport portant sur des actes répréhensibles au sein de la Municipalité de la paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac avait été produit par la CMQ en février 2025.

La ministre des Affaires municipales avait nommé, le 10 février dernier, M me Julie Desmeules, de la Direction du soutien aux affaires municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, comme observatrice.

Julie Desmeules, de la Direction du soutien aux affaires municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, comme observatrice. Son mandat a pris fin le 28 mars dernier et les observations réalisées dans le cadre de cette intervention justifient elles aussi la nomination d'un observateur de la CMQ.

