Le gouvernement du Québec concrétise son engagement en renforçant les mesures de sécurité sur le pont du Père-Antonio-Poulin

SAINT-GEORGES, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annoncent le lancement des travaux visant à installer des barrières dissuasives sur le pont du Père-Antonio-Poulin, à Notre-Dame-des-Pins. Cet investissement de 1,3 M$ démontre l'engagement du gouvernement envers la sécurité des citoyens et sa volonté de répondre de manière proactive aux recommandations du coroner.

« La sécurité des citoyennes et des citoyens est au cœur de toutes les décisions de notre gouvernement. À terme, ces travaux renforceront le caractère sécuritaire du pont du Père-Antonio-Poulin, puisque l'installation de barrières dissuasives a clairement démontré son efficacité dans la prévention d'événements malheureux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le début de ces travaux marque la concrétisation d'un engagement que j'ai pris en 2021 auprès de la population de Notre-Dame-des-Pins et de toute la Beauce. Chaque vie compte et aucun compromis ne doit être fait à l'égard de la sécurité des gens. En réunissant les différents intervenants, nous avons trouvé une solution durable et nous avons attribué les investissements nécessaires pour assurer sa réalisation. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants

Les barrières dissuasives seront installées sur la pleine longueur du pont, des deux côtés.

Les travaux seront réalisés essentiellement de jour et s'échelonneront sur environ 8 semaines. Durant cette période, une voie sur deux demeurera ouverte sur le pont, dans une direction à la fois.

Le pont du Père-Antonio-Poulin est situé sur l'autoroute 73, en Beauce, et a été mis en service en 2015 dans le cadre du projet de prolongement de l'autoroute entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins .

et . Il enjambe la 34e Rue et la route Bernard, ainsi que la rivière Gilbert, à Notre-Dame-des-Pins .

