INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le patrimoine bâti et la vitalité culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et son adjointe gouvernementale pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce importante concernant le patrimoine bâti et la vitalité culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Le maire d'Amos, M. Sébastien D'Astous, sera également présent.

Date : Le vendredi 10 juillet Heure : 9 h Lieu : Amos*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le vendredi 10 juillet, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]