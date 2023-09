Le gouvernement du Québec appuie une étude en mobilité durable à Stoneham-et-Tewkesbury

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Dans le but de bonifier l'offre de transport écologique, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 45 820 $ à l'organisme Action transition pour la réalisation d'une étude de faisabilité en mobilité durable sur le territoire de Stoneham-et-Tewkesbury. Le ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce en soulignant la fierté du Secrétariat à la Capitale-Nationale d'encourager l'utilisation de modes de déplacement plus verts.

Concrètement, cette somme servira à mener à bien la mission que la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a confiée à Action transition, soit de réaliser une étude et de concerter la population locale et les acteurs du milieu. L'objectif est de valider la faisabilité technique, humaine et financière de l'implantation d'une plateforme rassemblant les différentes solutions de rechange au déplacement d'une personne seule dans son véhicule (« l'auto solo »). Il est prévu que l'étude de faisabilité en mobilité durable se déroule sur onze mois, pour un dépôt du rapport final au début du printemps 2024.

Une fois la faisabilité du projet confirmée, des objectifs d'adhésion seront fixés et une planification du projet sera développée. Celle-ci comprendra un échéancier de mise en œuvre, un plan financier et une liste des subventions et investissements possibles pour sa réalisation. Une vaste campagne de sensibilisation à l'utilisation de modes de transport durables par les personnes qui habitent le territoire, y travaillent ou le visitent sera déployée.

Citations :

« Se tourner vers le développement de modes de transport durable a de grandes répercussions sur la qualité de vie des résidents de Stoneham-et-Tewkesbury. Il a aussi des effets positifs sur la congestion routière et la diminution de la pollution atmosphérique, et permet une meilleure accessibilité des infrastructures pour les citoyens et les visiteurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« Cette étude de faisabilité en mobilité durable démontre l'ouverture de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury à offrir aux citoyennes et citoyens une solution de remplacement aux moyens de transport conventionnel. Si l'étude est concluante et que le projet va de l'avant, ce sera une excellente façon de se démarquer en matière d'endroit où il fait bon vivre et où l'entraide au sein d'une communauté prend tout son sens. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

Cette étude constitue la phase deux d'un projet de mobilité durable mené par la Municipalité.

Une première démarche de consultation citoyenne avait été menée conjointement par la Municipalité de Stoneham -et- Tewkesbury , Action transition et Accès transports viables en 2021. Elle avait permis de valider le manque d'options pour les citoyens à la recherche d'un autre mode de déplacement que l'auto solo.

