Le gouvernement du Québec appuie les entreprises qui souhaitent embaucher des Québécoises et des Québécois de 60 ans ou plus

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 987 289 $ pour la mise en œuvre d'un projet du Conseil du patronat du Québec qui vise à soutenir les entreprises qui veulent devenir des milieux de travail attractifs pour les Québécoises et les Québécois de 60 à 69 ans qui souhaitent prolonger leur carrière ou retourner sur le marché du travail.

Des actions dès maintenant

Les entreprises de toutes les régions du Québec souhaitant recevoir un accompagnement personnalisé, gratuit et d'une durée de 35 heures sont invitées à contacter dès maintenant le Conseil du patronat du Québec. Elles pourront ainsi définir les meilleures pratiques pour faciliter la conciliation vie personnelle et vie professionnelle ou encore pour alléger la charge de travail et donc offrir un environnement plus accueillant à ces travailleuses et travailleurs.

Dans le cadre de ce projet, certains secteurs sont privilégiés, notamment ceux qui sont particulièrement affectés par la pénurie de main-d'œuvre, tels que les secteurs de la construction, de la fabrication, du commerce de détail, des services d'hôtellerie et de la restauration.

Un projet qui répond à des besoins concrets

Soulignons que ce projet est d'autant plus important, puisque la majorité des entreprises québécoises n'ont pas de stratégie de recrutement adaptée pour joindre les travailleuses et les travailleurs plus âgés. En effet, selon les sondages réalisés par le Conseil du patronat du Québec, seuls 8 % d'entre elles ont une politique ou des pratiques pour le recrutement ou la rétention de ces personnes, et 70 % ne connaissent pas les ressources pour les joindre.

Par ailleurs, notons que, si le Québec avait eu le même taux d'emploi pour les personnes de 60 à 69 ans que celui observé en Ontario en 2023, ce serait environ 42 000 personnes de plus qui seraient sur le marché du travail.

Plusieurs outils à portée de main

Tous les acteurs du marché du travail sont d'ailleurs mobilisés plus que jamais pour favoriser le maintien et le retour en emploi des Québécoises et des Québécois de 60 ans ou plus.

En plus de ce projet, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a développé, grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec, une trousse à outils pratiques pour aider les employeurs à y attirer et intégrer ces personnes. Ces ressources sont disponibles gratuitement en ligne.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer cet investissement de près de 1 million de dollars. Ce projet permettra de mieux outiller les PME, grâce à un accompagnement personnalisé qui favorisera l'embauche de Québécoises et de Québécois de 60 ans ou plus au sein de leur organisation. C'est bon pour les entreprises affectées par la pénurie de main-d'œuvre et c'est bon pour celles et ceux qui souhaitent prolonger leur carrière. Les entreprises ne disposent pas toujours des outils nécessaires pour adapter leurs pratiques et offrir un environnement de travail attrayant aux personnes désireuses de prolonger leur carrière ou de retourner sur le marché du travail, et, avec ce projet, tout le monde y gagne! J'invite les entreprises à s'y inscrire dès maintenant! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Québec est confronté à un enjeu démographique de taille, car il y a plus de travailleuses et de travailleurs qui prennent leur retraite que de nouveaux employés qui entrent sur le marché du travail. Ce projet permettra de travailler directement avec les employeurs afin de rendre leurs milieux de travail plus réceptifs aux besoins des personnes d'expérience qui veulent poursuivre leur carrière, voire en embrasser une nouvelle mais qui souhaitent le faire en fonction de leurs priorités. Pour l'employeur, c'est également une question de maintenir l'expertise et de pouvoir compter sur des formateurs ou des mentors disponibles pour les plus jeunes employés. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

« Les travailleuses et travailleurs expérimentés ont une expertise précieuse qui ne demande qu'à être partagée, et ce, au bénéfice des plus jeunes générations et des entreprises mêmes. L'intégration et la rétention des personnes expérimentées en milieu de travail nécessitent la mise en place de mesures personnalisées et alignées sur leurs besoins et leurs réalités. Bien que convaincues de la valeur de leur apport, plusieurs organisations ne savent pas comment s'y prendre. C'est pour soutenir et outiller ces employeurs, notamment les PME qui ont peu ou pas d'expertise RH interne, que l'Ordre a conçu une trousse d'outils gratuite, accessible et conviviale. Rappelons que la diversité sous toutes ses formes est gage d'innovation et de succès. »

Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Faits saillants

Le coffre à outils du Conseil du patronat du Québec est disponible ici, et celui de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés l'est ici.

Le 1er janvier 2024, de nombreuses modifications apportées au Régime des rentes du Québec sont entrées en vigueur. Elles offrent des bénéfices concrets aux Québécoises et aux Québécois qui décident de prolonger leur carrière ou de revenir sur le marché du travail.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

