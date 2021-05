Le gouvernement du Québec appuie le Réseau des amis des parcs de Montréal

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du premier Forum des amis des parcs de Montréal, qui se déroule les 26 et 27 mai, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'une aide financière du gouvernement du Québec de 223 100 $ a été accordée au Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour soutenir l'implantation du Réseau des amis des parcs de Montréal.

Mené par quatre organismes partenaires, le CEUM, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, Les amis de la montagne et l'équipe montréalaise des Amis des parcs, ce projet contribuera à l'entretien, à l'animation et à la mise en valeur des parcs urbains.

Les parcs et les espaces verts jouent non seulement un rôle clé pour le maintien d'un environnement sain et durable en ville, mais ils contribuent surtout à créer des milieux de vie attrayants et de qualité dans nos quartiers. Ils font la fierté de tous les Montréalais et forgent l'identité de leur ville et de leurs quartiers.

Le forum, qui commence aujourd'hui, marque en quelque sorte le début des travaux, avec quatre activités suscitant la réflexion et la discussion autour de différents thèmes en lien avec les parcs urbains. Mentionnons que cette initiative, semblable à celles qui existent dans d'autres villes au Canada et dans le monde, représente une première au Québec.

« Les parcs et les espaces verts sont précieux. En mettant en valeur l'environnement naturel de la métropole, le Réseau des amis des parcs de Montréal contribue à l'amélioration de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. C'est un projet qui stimule l'engagement citoyen et renforce du même coup le sentiment de fierté et d'appartenance des résidents envers leur milieu de vie. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir cette initiative qui se déploie au bénéfice de l'environnement et de la population. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 223 100 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Le FIRM est l'un des principaux leviers dont dispose la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la région métropolitaine. Depuis sa création, ce fonds a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

