Le gouvernement du Québec appuie le Festival International du Film sur l'Art

MONTRÉAL, le 27 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer financièrement le 39e Festival International du Film sur l'Art (FIFA) qui se déroule du 16 au 28 mars 2021.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 182 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Avec sa programmation variée, le FIFA permet au grand public de découvrir plus d'une centaine d'œuvres cinématographiques provenant d'une trentaine de pays. Cette année, c'est de manière virtuelle que ce festival contribue à la promotion du film sur l'art et les arts médiatiques.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux de soutenir cette belle célébration du 7e art qui permet aux cinéastes de renom et à ceux de la relève de faire connaître l'étendue de leur talent ici comme sur la scène internationale. Grâce aux échanges qu'il suscite entre les différents professionnels du milieu, le FIFA favorise le réseautage et participe au développement de nouveaux marchés, entraînant ainsi d'importantes retombées pour l'industrie québécoise du cinéma dont nous sommes très fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis près de quatre décennies, ce grand rendez-vous culturel contribue au développement, à la notoriété et au rayonnement de la métropole en permettant au grand public de découvrir une grande variété d'œuvres cinématographiques d'artistes et d'artisans d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir pu appuyer le Festival International du Film sur l'Art encore une fois cette année. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 122 000 $, soit 87 000 $ par l'intermédiaire de son Programme d'aide à la promotion et à la diffusion et 35 000 $ par le volet 2 - Aide aux projets de relance culturelle du Programme d'aide aux initiatives innovantes (qui a permis de soutenir le virage numérique de l'événement).

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc



linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 863-7180; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Johanne Morissette, Directrice des communications, SODEC, 514 841-2314