Le gouvernement du Québec appuie le Festival Go vélo Montréal

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier au Festival Go vélo Montréal. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide de 450 500 $ pour soutenir cette activité en 2021.

Trois événements majeurs sont prévus au calendrier de Go vélo. Le coup d'envoi sera donné par le Défi métropolitain, qui aura lieu le 31 juillet. Le Tour la nuit ainsi que le populaire Tour de l'île se tiendront quant à eux respectivement les 27 et 29 août. Les amateurs de vélo de tous âges pourront parcourir plus de 500 kilomètres de circuits originaux à travers la métropole. Cette année, le Festival a revu sa programmation pour permettre aux cyclistes de pratiquer leur sport en toute sécurité, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. La population est invitée à s'inscrire en ligne pour participer aux activités du Festival.

Citations :

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le Festival Go vélo Montréal qui, depuis déjà plusieurs années, invite les Montréalais et les Québécois à découvrir la métropole autrement tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Je désire souligner le travail des organisateurs de l'événement qui ont su s'adapter rapidement pour permettre aux cyclistes de tous les niveaux de vivre l'une des trois activités phares du Festival en toute sécurité. Voilà une occasion unique de redire bonjour à Montréal et de redécouvrir les atouts de la ville et de ses alentours »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Festival Go vélo Montréal est l'un des événements phares du calendrier des activités estivales métropolitaines. Après une absence d'un an, je me réjouis que les cyclistes puissent de nouveau profiter de ces rendez-vous sportifs pour se réapproprier les rues de la métropole à vélo. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette activité festive et rassembleuse, qui contribue à faire de Montréal l'une des plus grandes villes cyclables au monde. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement 250 500 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle versée aux festivals et aux événements en raison des impacts de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en accordant une somme de 200 000 $, provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

