Le gouvernement du Québec appuie le festival Art Souterrain

MONTRÉAL, le 29 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au festival Art Souterrain qui se déroule à Montréal jusqu'au 22 mars prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment une aide financière de 159 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Art Souterrain expose les œuvres d'une cinquantaine d'artistes contemporains dans le réseau souterrain de Montréal ainsi que dans sept lieux achalandés de la métropole. Le festival, qui en est à sa 12e édition, attire annuellement plusieurs milliers de spectateurs.

Citations :

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient le festival Art Souterrain de Montréal, une initiative qui permet aux visiteurs de découvrir et d'apprécier des œuvres originales à l'extérieur du cadre habituel d'exposition. Ce festival fait partie des expériences uniques qui bonifient l'offre touristique de la métropole tout en invitant les visiteurs à profiter, au fil de leur parcours, des nombreux attraits touristiques qui font de Montréal une destination touristique comme nulle autre au monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Grâce à ses installations artistiques réparties sur plus de 5 km sous la ville et dans des espaces publics très fréquentés, Art Souterrain remplit parfaitement sa mission de rapprocher l'art et le public. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement unique qui anime la métropole de façon originale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En sortant les œuvres des espaces qui leur sont habituellement réservés, Art Souterrain permet d'ancrer l'art actuel dans l'environnement urbain et d'accroître son accessibilité. Ce rendez-vous culturel constitue un véritable tremplin pour la relève et une vitrine originale pour les artistes de renom. Il permet en outre au public de découvrir des propositions audacieuses qui mettent en valeur le talent de créateurs qui nous rendent fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme attribue une somme de 55 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 45 000 $ par l'intermédiaire de son Programme de soutien à la programmation spécifique.

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec :

https://www.facebook.com/LeCALQ/

https://twitter.com/LeCALQ

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 528-8063, [email protected]; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 446-5911; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3493; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746; Équipe des relations médias, ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388