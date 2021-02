Le gouvernement du Québec appuie le festival Art Souterrain

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Art Souterrain qui se déroule jusqu'au 30 avril prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 125 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Sous le thème Chronométrie, le 13e festival a été revu et prolongé. Pendant 10 semaines, une trentaine d'artistes, majoritairement québécois, auront l'occasion de présenter des œuvres et des performances accessibles à tous sur le Web. Au volet virtuel s'ajoute un volet physique qui débutera le 10 avril et qui se déroulera conformément aux directives de santé publique en vigueur.

Citations :

« Avec cette programmation toute particulière, Art Souterrain saisit l'occasion de rejoindre des milliers d'amateurs d'art de partout, allant au-delà du public qu'il attire habituellement dans les lieux souterrains et les édifices de Montréal. À tous, notamment pendant la relâche scolaire, il permettra de découvrir à la fois le savoir-faire québécois en matière d'art contemporain et les espaces publics de la métropole. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement artistique unique porteur de retombées pour notre métropole culturelle et son centre-ville, habité par beaucoup de créativité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En sortant des lieux d'exposition traditionnels, le festival Art Souterrain démocratise l'art visuel contemporain en le rendant accessible à tous. Plus encore, cet événement contribue à faire briller le talent d'artistes du Québec et d'ailleurs tant ici qu'à l'international. Je tiens donc à féliciter chaleureusement les organisateurs de cet événement, qui participe à la promotion et à la vitalité de notre belle et grande culture qui nous rend si fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette année, le festival Art Souterrain invite les gens à découvrir des œuvres et des performances artistiques d'une façon tout à fait unique. Je salue l'initiative des organisateurs qui ont su réinventer leur événement, pour le plus grand plaisir des amateurs d'art, en alliant les volets virtuel et physique. C'est une façon extraordinaire de découvrir de nouveaux artistes et d'en profiter pour découvrir ou redécouvrir la belle métropole qu'est Montréal. Voilà une occasion originale de se divertir pendant la relâche et au-delà, tout en respectant les mesures sanitaires en place. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 45 000 $ par l'intermédiaire de son Programme de soutien à la programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 45 000 $ par l'intermédiaire de son Programme de soutien à la programmation spécifique. Le ministère du Tourisme attribue une somme de 30 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 863-7180 ; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310 ; Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presseCabinet de la ministre du Tourisme, 514 820-0095, [email protected] ; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388 ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488