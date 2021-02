Le gouvernement du Québec appuie l'édition 2021 du Symposium Sols vivants

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à l'édition 2021 du Symposium Sols vivants, qui se déroule de manière virtuelle du 22 au 26 février.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme qu'une aide financière gouvernementale de 20 000 $ a été accordée à l'organisme sans but lucratif Régénération Canada pour soutenir l'organisation de l'événement.

L'édition 2021 du Symposium Sols vivants a pour objectif d'encourager la conversation sur la régénération des sols, la restauration des cycles de l'eau et le rafraîchissement du climat. Pendant cinq jours auront lieu des discussions sous forme de conférences, de panels et de rencontres en ligne réunissant plusieurs acteurs du milieu.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'édition 2021 du Symposium Sols vivants, qui fait rayonner l'expertise québécoise en matière d'agriculture urbaine, en plus de positionner Montréal comme leader dans ce domaine. En tenant cet événement, Régénération Canada offre l'occasion aux chercheurs et aux agriculteurs de mobiliser les acteurs de l'industrie et de sensibiliser le public à l'importance de la santé des sols et de la régénération des écosystèmes pour en accroître la résilience. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 20 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Le FIRM est l'un des principaux leviers dont dispose la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la région métropolitaine. Depuis sa création, ce fonds a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

