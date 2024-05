Le gouvernement du Québec appuie l'action internationale des villes et des municipalités québécoises

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Céline Haytayan, dévoile les projets retenus dans le cadre du Programme d'appui à l'internationalisation des villes et municipalités du Québec.

Le choix des villes sélectionnées a été annoncé en marge des assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se tiennent au palais des congrès de Montréal, du 22 au 24 mai.

Pour l'édition 2023-2024, la somme totale de 120 000 $ a été octroyée pour les quatre projets sélectionnés concernant cinq villes :

Belœil : Belœil s'inspire pour un aménagement responsable et durable du territoire (25 000 $).

Drummondville et Bécancour : École d'été de la transition énergétique (45 000 $).

et Bécancour : École d'été de la transition énergétique (45 000 $). Terrebonne : Démarche d'accompagnement en vue de fournir un cadre stratégique à l'action internationale (25 000 $).

: Démarche d'accompagnement en vue de fournir un cadre stratégique à l'action internationale (25 000 $). Thetford : Colloque sur la requalification des friches industrielles et terrains stratégiques (25 000 $).

Lancé en 2023, le nouveau Programme d'appui à l'internationalisation des villes et municipalités du Québec traduit la volonté du gouvernement du Québec de soutenir l'action internationale des villes et municipalités québécoises et de les appuyer dans leur démarche d'internationalisation. Les villes des différentes régions étaient invitées à soumettre des propositions de portée internationale qui contribueront à l'essor et au rayonnement de leur région.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier de favoriser le développement économique des villes et des municipalités tout en renforçant leur positionnement international. Cette annonce témoigne de notre volonté de travailler de façon concertée dans les domaines prioritaires. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Les projets retenus s'inscrivent dans l'un des trois axes suivants :

Axe 1 - Fournir un cadre stratégique à l'action internationale des villes et municipalités québécoises.

Axe 2 - Favoriser le développement de partenariats stratégiques et le transfert d'expertise.

Axe 3 - Promouvoir l'attractivité du Québec et de ses régions et renforcer leur positionnement international.

Les secteurs ciblés par cet appel à projets sont les suivants :

Innovation;

Attraction de talents et d'activités économiques;

Francophonie;

Développement durable et carboneutralité;

Mobilité durable;

Culture;

Cohésion sociale.

