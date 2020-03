Le gouvernement du Québec appuie Avalanche Québec pour rendre la pratique du ski hors-piste encore plus sécuritaire

QUÉBEC, le 2 mars 2020 /CNW Telbec/ - Engagé dans la sécurité des amateurs de ski hors-piste et désirant assurer des expériences touristiques et de plein air exceptionnelles à tous égards, le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière maximale de 35 000 $ à Avalanche Québec. Cette aide a pour but de soutenir un projet-pilote visant à accroître la fréquence du bulletin sur les avalanches dans les Chic-Chocs.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'annonce s'inscrit dans la foulée des mesures visant à assurer la sécurité des activités de tourisme de nature et d'aventure annoncées par la ministre le 23 janvier dernier. Ainsi, le projet permettra de tester la diffusion quotidienne du bulletin sur les avalanches durant tout l'hiver, soit du 1er décembre au 30 avril, conformément aux bonnes pratiques et aux normes internationales dans le domaine.

Citations :

« Le ski hors-piste connaît une popularité croissante au Québec. Il s'agit d'une activité distinctive pour la Gaspésie, le massif des Chic-Chocs étant un des hauts-lieux de ce sport sur le territoire. Des services spécialisés comme les bulletins sur les avalanches sont indispensables, car ils contribuent à la sécurité des amateurs par la diffusion d'une information fiable, précise et préparée par des experts dans le domaine. Je suis convaincue que ce projet contribuera encore plus à la réputation enviable de la destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette aide financière du ministère du Tourisme soutient directement le produit phare d'Avalanche Québec, qui constitue l'une des bases essentielles de la sécurité hivernale dans les Chic-Chocs. La contribution du gouvernement du Québec est essentielle pour assurer l'existence et la bonification de produits et services spécialisés comme les bulletins d'avalanche, indispensables pour faire de la Gaspésie une destination touristique hivernale de calibre international. »

Dominic Boucher, directeur général d'Avalanche Québec

Faits saillants :

Grâce à ce projet-pilote, Avalanche Québec pourra notamment :

établir les procédures et directives à suivre pour réaliser des sorties quotidiennes en montagne;



préciser les besoins en ressources humaines et en matériel pour assurer la diffusion quotidienne du bulletin sur les avalanches;



établir un modèle opérationnel viable et durable.

Avalanche Québec a pour mission de protéger le public, de prévenir les accidents et d'améliorer la sécurité en situation d'avalanche. Les programmes de l'organisation comprennent notamment la prévision des avalanches dans les monts Chic-Chocs en Gaspésie.

