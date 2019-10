Le gouvernement du Québec annonce une aide financière pour Place aux jeunes en région sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En visite sur la Côte-Nord, pour le deuxième arrêt des Journées de la jeunesse, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a profité de l'occasion afin d'annoncer l'attribution d'une aide financière maximale de 1,5 million de dollars, sur cinq ans, pour le déploiement du programme Place aux jeunes en région (PAJR).

Rappelons qu'à l'occasion du dépôt du budget 2019-2020, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à ces sommes, l'organisme pourra aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions du Québec. Place aux Jeunes en région pourra dorénavant offrir des services dans l'ensemble des MRC rurales du Québec.

« Je tenais à visiter la Côte-Nord, dans le cadre de ma tournée, car je pense sincèrement qu'un nombre croissant de jeunes pourraient avoir envie de venir s'établir ici, d'y fonder une famille et d'y gagner leur vie. Il faut faciliter la tâche à ces jeunes et leur démontrer que leur rêve est possible. En favorisant l'installation des jeunes en région, nous créons les conditions propices à l'établissement d'un véritable réseau innovant et inspirant dont nous pourrons, toutes et tous, nous féliciter et profiter. Notre gouvernement démontre, encore une fois, que les régions sont une priorité pour laquelle nous travaillons ensemble afin d'en assurer la vitalité. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« La Côte-Nord a beaucoup à offrir à ceux et celles qui s'y installent. Que ce soit pour ses richesses naturelles incroyables, ses emplois stimulants ou encore sa population chaleureuse, la Côte-Nord mérite d'être découverte. Je suis convaincu que l'expansion de Place aux jeunes en région, dans les MRC, permettra de démontrer aux jeunes Québécoises et Québécois qu'il s'agit d'une région exceptionnelle, dans laquelle il fait bon vivre. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La Côte-Nord fait face à d'importants enjeux de migration des jeunes et de besoin de main-d'œuvre, notamment dans les domaines minier, forestier et touristique. Grâce à l'augmentation du financement et au déploiement des services de Place aux jeunes, dans de nouvelles MRC, la Côte-Nord aura les moyens de ses ambitions en matière d'attraction des jeunes. »

Luc Dastous, président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région

« Cette bonification financière arrive à point pour notre région. Cela nous permettra d'aider la vitalisation de notre territoire et d'augmenter notre capacité d'agir en cette période cruciale de rareté de main-d'œuvre, en plus de soutenir nos employeurs, nos entreprises et nos organisations dans l'attraction, l'accueil et la rétention des jeunes. »

Manon Barbeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

