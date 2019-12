Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 300 000 $ pour Place aux jeunes en région dans la MRC des Maskoutains

SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une activité tenue dans les bureaux d'Espace Carrière, Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, a annoncé, au nom de Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, l'attribution d'une aide financière maximale de 300 000 dollars, sur cinq ans, pour le déploiement du programme Place aux jeunes en région (PAJR).

Rappelons qu'à l'occasion du dépôt du budget 2019-2020, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à cette somme, l'organisme pourra aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions. Place aux jeunes en région pourra dorénavant offrir des services dans l'ensemble des MRC rurales du Québec.

« Même les régions situées près des grands centres comme Montréal doivent déployer des efforts pour attirer et retenir les jeunes. La Montérégie possède de nombreux attraits sur lesquels elle peut miser pour y parvenir. L'aide annoncée, aujourd'hui, va permettre de bonifier les services offerts dans la MRC des Maskoutains. PAJR est un acteur incontournable dans le déploiement des services à offrir aux jeunes en région. Son réseau de partenaires lui permet de générer partout des résultats concrets et structurants. On remarque aisément son effet positif sur l'économie régionale. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Notre gouvernement est résolu à soutenir les régions du Québec dans leur développement. Place aux jeunes est un programme qui a maintes fois fait ses preuves. Je suis persuadée que le succès de la migration des jeunes repose, en grande partie, sur la qualité de l'accompagnement qui leur est offert au cours de leur démarche. Or, il est prouvé que 86 % des jeunes qui ont recours au PAJR se déclarent satisfaits des services qu'ils ont reçus. C'est un véritable succès! »

Chantal Soucy, députée de la circonscription de Saint-Hyacinthe

« Le déploiement de Place aux jeunes dans la MRC des Maskoutains a été accueilli avec enthousiasme par Espace carrière et ses partenaires. Ce programme de migration des jeunes, reconnu au plan national, contribue directement au développement socioéconomique de notre MRC. Tous sont gagnants : les jeunes accueillis et à retenir, les employeurs qui ont de grands défis de recrutement et les établissements d'enseignement qui forment de futurs diplômés et diplômées. Place aux jeunes en région devient un outil incontournable qui s'ajoute à l'éventail de services et de stratégies dont dispose Espace carrière afin de contribuer à l'intégration sociale et économique des citoyennes et citoyens, ainsi qu'aux défis des employeurs en matière de ressources humaines. »

Josée Jamieson, directrice générale associée d'Espace carrière

« Nous sommes très heureux de constater la forte mobilisation qui entoure le retour du programme Place aux jeunes dans la MRC des Maskoutains. En renforçant notre présence dans la région de la Montérégie, nous serons en mesure de proposer plus de services aux jeunes diplômés et diplômées. D'autre part, nous pourrons mieux soutenir les employeurs qui sont aux prises avec des enjeux de main-d'œuvre. »

Luc Dastous, président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des diplômées et diplômés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. Cet organisme est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

