Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de 263 000 $ pour le développement touristique de la Gaspésie

GROSSES-ROCHES, QC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la Gaspésie, le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Gaspésie, annonce l'attribution d'une aide financière de 263 000 $ à l'entreprise Le hameau des rocheux pour la réalisation d'un site d'hébergement touristique immersif en forêt.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie‑Eve Proulx.

Citations :

« Le Québec est reconnu pour ses grands espaces naturels et ses paysages diversifiés. Votre gouvernement est fier d'appuyer ce projet, qui permettra à plus de touristes d'ici et d'ailleurs de découvrir un endroit paradisiaque. Dans un contexte de vive concurrence internationale, notre destination doit se doter d'une offre touristique correspondant aux tendances du marché. L'hébergement quatre saisons en milieu forestier qui sera proposé par Le hameau des rocheux y contribuera sans aucun doute, en répondant aux attentes des voyageurs friands d'expériences inusitées. Je salue l'audace des promoteurs, qui participent activement au développement économique de la région, en plus de rehausser l'attractivité du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Félicitations à l'entreprise pour ce projet important et novateur. Ces sites insolites de prêt‑à‑camper en milieu naturel avec accès au fleuve Saint-Laurent feront la joie des visiteurs. Je suis certaine que ce nouvel attrait touristique deviendra un incontournable et qu'il générera des retombées touristiques et économiques intéressantes pour la municipalité de Grosses-Roches et la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

« Tourisme Gaspésie est heureux de s'associer à la réalisation de ce projet, qui rehaussera la qualité de l'offre touristique dans la région, afin d'assurer une expérience à la hauteur des attentes de la clientèle. »

Joëlle Ross, présidente du comité de gestion de l'Entente de partenariat régional en tourisme et directrice générale de Tourisme Gaspésie

Faits saillants :

Le projet consiste à construire un chalet d'accueil et des infrastructures sanitaires, à aménager le terrain et les sentiers, à bâtir des chalets quatre saisons, à installer des tentes de type prêt-à-camper et un chapiteau multifonctionnel ainsi qu'à construire un puits et un champ d'épuration. Cette initiative totalise des investissements de 700 000 $.

L'aide financière se détaille comme suit : 213 000 $ proviennent du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique , volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme; 50 000 $ sont octroyés dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Gaspésie.

, volet 3 - Appui à la du ministère du Tourisme; 50 000 $ sont octroyés dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Gaspésie. La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012‑2020 et de son plan d'action 2016-2020. Elles visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans les régions concernées.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, [email protected]; Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Joëlle Ross, Directrice générale, Tourisme Gaspésie, Tél. : 418 775-2223, poste 221

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca