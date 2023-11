Le gouvernement du Québec annonce un soutien de près de 381 M$ pour le transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent l'octroi d'aides financières totalisant 380,8 M$ à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Une somme de 318,2 M$ provient du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) afin d'appuyer l'ARTM dans son offre de services de transport collectif et ainsi de contribuer à l'atteinte des objectifs et des cibles du Plan pour une économie verte 2030 et de la Politique de mobilité durable - 2030. Rappelons que cette enveloppe constitue le principal programme d'aide à l'exploitation du transport collectif du gouvernement du Québec. Les sommes allouées au PADTC sont passées de 607 M$, pour la période allant de 2015 à 2019, à 1,134 G$ pour celle de 2019 à 2023, ce qui représente une augmentation de près de 87 %.

Un montant de 62,6 M$, issu du Programme de subvention au transport adapté (PSTA), sert à soutenir plus particulièrement le service de transport adapté de l'ARTM pour les personnes handicapées.

Citations

« Notre gouvernement croit fermement à l'importance de soutenir l'exploitation du transport collectif et du transport adapté. Cette importante contribution que nous annonçons aujourd'hui prouve, une fois de plus, que nous sommes plus que jamais déterminés à appuyer les sociétés de transport dans le maintien, le développement et l'optimisation de l'ensemble de leur offre de services. Ces sommes s'ajoutent, entre autres, à celles investies dans la construction des infrastructures de transport collectif et dans son électrification, ainsi qu'aux aides d'urgence annoncées pour pallier les déficits des sociétés de transport. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports repose notamment sur des systèmes de transport collectif bien développés. En soutenant l'ARTM, nous traçons la voie vers une mobilité dans laquelle chaque citoyen, quels que soient ses besoins, peut profiter d'un transport adapté et respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques établis dans le Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le PADTC est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d'électrification et de changements climatiques conformément à l'action 1.2.1.2 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à accroître l'offre de services de transport collectif. Le programme répond également à trois orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030, c'est-à-dire de développer une offre de mobilité au service de la population, à plus faible empreinte carbone et à l'appui d'une économie plus forte.





est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d'électrification et de changements climatiques conformément à l'action 1.2.1.2 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à accroître l'offre de services de transport collectif. Le programme répond également à trois orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030, c'est-à-dire de développer une offre de mobilité au service de la population, à plus faible empreinte carbone et à l'appui d'une économie plus forte. Le PSTA est destiné aux instances responsables de l'organisation du transport adapté sur leur territoire, à savoir : l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM); les sociétés de transport en commun; les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC), ainsi que les régies municipales ou intermunicipales de transport qui organisent des services de transport à l'intention des personnes handicapées et qui contribuent au financement de ces services.





est destiné aux instances responsables de l'organisation du transport adapté sur leur territoire, à savoir : Les projets du PSTA s'inscrivent dans la Politique de mobilité durable - 2030, qui vise à collaborer avec le milieu municipal pour favoriser la mise en place de services de transport durables pour les citoyens.

