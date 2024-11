Le gouvernement du Québec annonce plus de 5,8 M$ pour soutenir les initiatives jeunesse en 2025-2026

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il versera 5 861 333 $ à 19 organismes sans but lucratif pour les exercices financiers 2024-2025 et 2025-2026. Ce soutien s'inscrit dans la continuité de la transition entre le Plan d'action jeunesse 2021-2024 et le nouveau plan qui sera rendu public en 2025. Il permettra de poursuivre des initiatives essentielles pour les jeunes Québécoises et Québécois, tout en assurant la stabilité et la continuité des services pendant la période de transition.

Continuité et retombées des initiatives jeunesse

Les sommes annoncées permettent de maintenir et de prolonger des initiatives structurantes qui ont démontré leur efficacité au cours des dernières années dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024. Les 19 organismes bénéficieront ainsi de la prévisibilité nécessaire pour assurer la continuité des services offerts aux jeunes, évitant ainsi des interruptions de services pendant que le gouvernement prépare le prochain Plan d'action jeunesse 2025-2030.

Un investissement pour l'avenir des jeunes du Québec

Les 19 organismes sont des acteurs de premier plan qui accompagnent les jeunes dans diverses sphères, telles que l'entrepreneuriat, la culture et l'engagement communautaire. Ce financement leur offre la prévisibilité nécessaire pour planifier et mettre en œuvre leurs projets, évitant ainsi des interruptions dans les services destinés aux jeunes.

L'objectif vise à soutenir les initiatives ayant un effet significatif sur la vie des jeunes âgés de 15 à 29 ans, tout en renforçant les capacités d'action des organismes partenaires du gouvernement. La prolongation de ces financements est essentielle pour maintenir l'offre de services et accompagner les jeunes dans leur cheminement personnel, scolaire et professionnel.

Citations

« Le soutien que nous annonçons aujourd'hui est un engagement clair à l'égard de la jeunesse québécoise. En assurant la stabilité des services offerts par ces 19 organismes, nous contribuons à ce que les jeunes puissent continuer à bénéficier d'un accompagnement de qualité. Ce financement est important pour répondre aux besoins de notre jeunesse et leur préparer un avenir prometteur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette annonce témoigne de notre volonté de soutenir des initiatives qui ont des effets réels dans la vie des jeunes. En investissant dans ces organismes, nous renforçons leur capacité à offrir des services essentiels, tout en assurant la stabilité nécessaire pour accompagner les jeunes dans leur développement personnel et professionnel. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le Plan d'action jeunesse 2021-2024 a permis des financements gouvernementaux de plus de 300 M$ sur 3 ans. Plus de 130 initiatives, dont près de 80 nouvelles, ont permis à terme de joindre approximativement 500 000 jeunes.

d'action jeunesse 2021-2024 a permis des financements gouvernementaux de plus de 300 M$ sur 3 ans. Plus de 130 initiatives, dont près de 80 nouvelles, ont permis à terme de joindre approximativement 500 000 jeunes. Une aide financière totalisant 34 M$ distribuée à 172 partenaires jeunesse au Québec avait déjà été annoncée en mai dernier pour l'exercice 2024-2025. La somme de 5 861 333 $ annoncée aujourd'hui est accordée à 19 autres organismes, pour les exercices 2024- 2025 et 2025-2026.

2025-2026. Ce soutien s'inscrit dans la transition entre le Plan d'action jeunesse 2021- 2024 et un nouveau plan d'action qui sera rendu public en 2025.

un nouveau plan d'action qui sera rendu public en 2025. Ces aides financières permettent la continuité des initiatives jeunesse partout au Québec, en particulier auprès des jeunes de 15 à 29 ans.

