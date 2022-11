Le gouvernement du Québec annonce la nomination d'une adjointe parlementaire à l'Habitation

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer la nomination de Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle, à titre d'adjointe parlementaire à l'Habitation.

Les adjoints parlementaires ont la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leur fonction et joueront un rôle significatif dans la poursuite des objectifs gouvernementaux.

« Je suis très heureuse que Mme Jeannotte se joigne à moi et à mon équipe. Nous avons d'immenses défis à relever afin de remplir notre engagement de bâtir 11 700 logements. Par sa fine connaissance du terrain et ses compétences, Chantale contribuera à cet imposant chantier qui m'a été confié afin qu'ensemble, nous atteignions notre objectif, soit celui d'assurer un toit pour les Québécoises et les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis honorée qu'on m'offre l'occasion d'appuyer ma collègue ministre responsable de l'Habitation et de contribuer à ce dossier de la plus grande importance pour la population québécoise. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire à l'Habitation

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par une approche intégrée et durable. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. La SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

