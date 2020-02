Le gouvernement du Québec agit pour la création de solutions innovantes et porteuses pour l'industrie touristique

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer le démarrage d'un tout nouveau projet d'expérimentation, unique en son genre, qui vise l'élaboration et la mise à l'essai de solutions technologiques innovantes pour soutenir les établissements hôteliers faisant face à la rareté de la main-d'œuvre. Le projet, piloté par le MT Lab, s'appuie sur une approche souple et agile. Il a pour objectif d'encourager les nouvelles collaborations, la recherche de solutions créatives et le transfert de connaissances auprès de l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a indiqué aujourd'hui qu'au terme d'un appel de candidatures, la PME québécoise Virtual Front Desk a été sélectionnée pour prendre part au projet. Elle aura ainsi l'occasion d'élaborer et de tester une solution d'autonomisation et d'optimisation du processus d'accueil des voyageurs dans un établissement de Germain Hôtels, d'en évaluer le potentiel et de partager les apprentissages réalisés.

Une aide financière de 25 000 $ a été accordée au MT Lab par le ministère du Tourisme pour mener ce projet à bien.

Citations :

« Avec ce partenariat avec le MT Lab et l'apport de Germain Hôtels, votre gouvernement mise sur une nouvelle façon de faire émerger des solutions adaptées aux besoins, qui émanent de l'industrie elle-même et font appel à la créativité et à l'expertise de nos entreprises d'ici. Je suis convaincue que l'ensemble de notre industrie touristique profitera des nouvelles connaissances et des avenues de développement qui en résulteront. L'enjeu du recrutement et de la rétention des ressources humaines est présent sur tout le territoire; y répondre est très important. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Grâce à l'apport du ministère du Tourisme, l'expérimentation en cours prend une envergure nationale. L'accélération des opportunités d'affaires entre la grande entreprise et les innovateurs d'ici représente le cœur de la mission du MT Lab. Ce projet d'expérimentation illustre comment la collaboration entre les acteurs du domaine a le potentiel de positionner le Québec comme lieu d'innovation. »

Martin Lessard, directeur du MT Lab

« Germain Hôtels est fière de collaborer à ce projet et de s'associer à ces entreprises québécoises. Notre industrie en étant une de services, nos besoins en main-d'œuvre sont importants. La technologie proposée contribuera non seulement à pallier les défis de recrutement, elle permettra également à nos d'équipe d'offrir un service encore plus personnalisé. »

Christiane Germain, coprésidente de Germain Hôtels

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés : il s'agit d'une belle occasion de démontrer le savoir-faire québécois. Pour notre startup, c'est une étape de plus vers notre objectif de nous positionner comme un joueur clé de la modernisation du service à la clientèle de l'industrie hôtelière. Un gros merci au ministère du Tourisme pour l'initiative, au MT Lab pour l'organisation et à Germain Hôtels pour l'accueil du projet pilote! »

Jeff Letendre, président fondateur de Virtual Front Desk

Faits saillants :

Le MT Lab est un incubateur d'innovations en tourisme, en culture et en divertissement. L'organisme offre aux jeunes pousses un programme fait sur mesure en fonction de leurs besoins (accès aux marchés, marketing, financement, etc.) et des tendances de l'industrie. Durant leur année d'incubation, celles-ci sont entre autres invitées par les partenaires de l'industrie à tester leurs innovations dans un contexte d'affaires réel et à constater ainsi le potentiel commercial de leurs idées. Elles peuvent également faire des séjours d'incubation au Welcome City Lab à Paris .

. L'entreprise choisie, Virtual Front Desk, a été sélectionnée à la suite d'un appel de candidatures par un jury indépendant composé de professionnels du ministère du Tourisme, de représentants de l'industrie et de la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM. Cette PME innovante offre une solution tout-en-un pour les opérations de réception à distance.

Ce projet d'expérimentation s'échelonnera sur huit à douze semaines.

