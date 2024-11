Le gouvernement du Québec accorde une aide financière au programme Cycliste averti de Vélo Québec

QUÉBEC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Dans le but de permettre aux jeunes de se déplacer à vélo en toute sécurité, le gouvernement du Québec accorde une aide financière à Vélo Québec afin d'assurer la poursuite et l'expansion du programme Cycliste averti pour la période de 2024 à 2027.

Destiné aux élèves de 5e et 6e année, ce programme permet aux jeunes de se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome grâce à des apprentissages théoriques et pratiques sous la supervision d'instructeurs formés. Les connaissances acquises peuvent contribuer à l'amélioration du bilan routier et inciter les jeunes à choisir spontanément un mode de déplacement actif.

Pour l'année scolaire 2022-2023, le programme a joint 6 622 élèves de 111 classes de 54 municipalités de diverses régions du Québec. Il y a eu 15 séances de formation pour les 297 instructeurs qui ont participé à ce projet. Grâce à cette nouvelle aide financière, plus de 20 000 élèves auront l'occasion de participer au programme au cours des trois prochaines années.

« Je suis très heureuse que nous puissions compter sur le travail de qualité réalisé par Vélo Québec pour inciter les jeunes à bouger et leur permettre de le faire en toute sécurité. Le soutien accordé au programme Cycliste averti est un autre geste concret de notre gouvernement pour encourager le maintien de saines habitudes de vie et favoriser la pratique d'activités physiques sécuritaires. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le programme Cycliste averti apprend à nos jeunes à adopter un comportement sécuritaire à vélo et ainsi à se protéger. Il est donc naturel que la Société de l'assurance automobile le soutienne puisqu'il contribue à la prévention des accidents pour des usagers vulnérables de la route. Je suis ravie que notre gouvernement appuie cette initiative parce que la sécurité sur nos routes commence par chacun d'entre nous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Vélo Québec se réjouit du soutien du gouvernement du Québec au programme Cycliste averti. Ce programme, qui a connu une croissance record ces dernières années, permet chaque année à plus de 6 600 élèves partout au Québec d'apprendre à se déplacer librement à vélo. Avec Cycliste averti, nous offrons à nos enfants une option de mobilité supplémentaire, qui contribue à l'atteinte de nos objectifs en matière de respect de l'environnement, de santé publique et de mobilité durable. Ce programme, qui bénéficie de la précieuse collaboration de trois ministères, est la preuve que la construction d'une culture vélo est l'affaire de toutes et tous, et que ses bénéfices sont tangibles pour l'ensemble de la société. »

Jean-François Rheault, président-directeur général, Vélo Québec

Le Fonds d'action québécois pour le développement durable accorde au programme Cycliste averti une aide financière maximale de 1,5 million de dollars, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

une aide financière maximale de 1,5 million de dollars, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le ministère de l'Éducation accorde au programme Cycliste averti une aide financière de 370 000 $ pour la période de 2024-2025 à 2026-2027. Ce soutien est en parfaite adéquation avec la mission du ministère de l'Éducation, qui est d'assurer une pratique sécuritaire des activités de sport et de loisir en permettant l'atteinte des objectifs de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir.

une aide financière de 370 000 $ pour la période de 2024-2025 à 2026-2027. Ce soutien est en parfaite adéquation avec la mission du ministère de l'Éducation, qui est d'assurer une pratique sécuritaire des activités de sport et de loisir en permettant l'atteinte des objectifs de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir. La Société de l'assurance automobile du Québec contribue au programme Cycliste averti en y consacrant 75 000 $ par année, soit un total de 225 000 $ pour trois ans.

en y consacrant 75 000 $ par année, soit un total de 225 000 $ pour trois ans. Mis en place en 2015, le programme Cycliste averti comporte cinq volets : Formation théorique à la sécurité routière donnée par l'enseignante ou l'enseignant de la classe; Pratique en milieu fermé (gymnase ou cour d'école) avec l'aide de l'enseignante ou de l'enseignant en éducation physique; Sortie sur route en groupe avec des instructeurs cyclistes formés par Vélo Québec; Examen individuel sur route avec l'instructeur; Bulletin personnalisé.

