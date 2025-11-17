44 nouvelles places subventionnées pour les familles de l'Outaouais

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, ont procédé à l'inauguration du CPE Aux Mille Couleurs - Papillon Jaune.

Grâce à cette nouvelle installation, 44 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,35 $, s'ajoutent à l'offre de services éducatifs à la petite enfance dans la région. Parmi celles-ci, 10 places sont réservées aux poupons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Avec cette ouverture, le CPE Aux Mille Couleurs compte désormais trois installations bien établies, qui totalisent 163 places subventionnées contribuant activement à l'accès à des services de garde de qualité. Par ailleurs, dans la région de l'Outaouais, 931 autres places subventionnées sont en cours de réalisation, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir les familles.

Lors de l'inauguration, les ministres étaient accompagnés de la directrice générale du CPE, Mme Nathalie Hotte, de la présidente du conseil d'administration du CPE, Mme Mathilde Villeneuve, du maire de Saint-André-Avellin, M. Jean-René Carrière et du préfet de la MRC de Papineau, M. Paul-André David. Cela témoigne de l'importance de cette nouvelle installation dans la municipalité et de ses retombées positives dans le quotidien des parents.

Citations :

« C'est toujours un grand bonheur pour moi d'être sur le terrain et de rencontrer les équipes dévouées qui œuvrent chaque jour auprès de nos tout-petits. Aujourd'hui, en inaugurant cette magnifique installation, je constate tout le travail accompli pour offrir aux familles de l'Outaouais des services de garde accessibles et de qualité. Ce sont 44 nouvelles places subventionnées qui font une grande différence dans la vie des enfants et de leurs parents. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, dans mon comté, pour inaugurer ce nouveau CPE. C'est toujours plaisant lorsque nos investissements se traduisent en réponse concrète pour venir en aide aux familles d'ici. Je tiens à souligner le travail de Mme Hotte et de son équipe. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Nous sommes heureux de souligner la réalisation de notre troisième installation, affirme la directrice générale du CPE aux Mille Couleurs, Nathalie Hotte. Cet accomplissement résulte de la mise en commun de nombreux efforts et illustre notre volonté d'offrir des services de garde de qualité adaptés aux besoins des familles de la région. »

Nathalie Hotte, directrice générale du CPE Aux Mille Couleurs

Faits saillants :

Le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec en vue de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Depuis 2021, plus de 30 600 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial.

Au Québec, 13 243 places subventionnées sont en réalisation, dont 931 en Outaouais.

Lien connexe :

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.instagram.com/familleqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

https://x.com/FamilleQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille relations, [email protected]