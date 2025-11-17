/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration d'une nouvelle garderie subventionnée à Gatineau/

GATINEAU, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procèdera à l'inauguration d'une nouvelle garderie subventionnée.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice, Mathieu Lévesque.

DATE : Le lundi 17 novembre 2025 HEURE : 11 h 30 LIEU : Gatineau (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

