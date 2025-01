Le gouvernement du Québec accorde près de 400 000 $ pour la tenue de deux événements majeurs en ski acrobatique dans la région de la Capitale‑Nationale

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer une aide financière de 150 000 $ pour l'organisation de la Double Coupe du monde de ski acrobatique de saut de Lac-Beauport, qui se tiendra du 22 au 26 janvier 2025, ainsi qu'un financement de 244 500 $ pour la Coupe du monde de slopestyle de Stoneham, qui aura lieu du 17 au 23 février 2025.

Les deux subventions sont accordées dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI) du ministère de l'Éducation. Le PSESI sert à financer l'organisation et la tenue, notamment, de championnats du monde, de coupes du monde, de championnats panaméricains, de tournois regroupant l'élite mondiale et la mise en candidature d'événements sportifs internationaux.

La Double Coupe du monde de ski acrobatique de saut présente deux épreuves féminines et deux épreuves masculines inscrites au circuit de la Fédération internationale de ski et de snowboard. En plus d'offrir un rayonnement international, elle rassemble 46 athlètes provenant de 10 pays.

La Coupe du monde FIS de slopestyle - Stoneham 2025 comprend une course pour les femmes et une pour les hommes dans le cadre du circuit de la Coupe du monde. Un total de 85 athlètes provenant de 18 pays participeront à cette compétition.

Citations :

« Je me réjouis que notre gouvernement finance la tenue de ces deux événements sportifs majeurs pour la région de la Capitale-Nationale. Je suis très fière de contribuer à l'accueil d'athlètes parmi les meilleurs de ces disciplines en ski acrobatique ainsi que de leurs entraîneurs. Ces événements permettent la promotion de l'activité sportive et peuvent inciter les spectateurs à vouloir découvrir l'un de ces sports. J'espère que la population sera au rendez-vous pour assister à ces performances spectaculaires. Bonne chance à tous les athlètes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Lac-Beauport et Stoneham sont depuis longtemps des terrains fertiles pour l'organisation d'événements majeurs de ski et de planche. Je remercie toutes les personnes qui rendent possible la tenue de ces compétitions d'envergure chez nous et j'invite tous les amateurs de ski à se déplacer à grand nombre pour aller encourager les athlètes. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Renseignements supplémentaires

Voici la ventilation du financement :

Double Coupe du monde de ski acrobatique de saut de Lac-Beauport 150 000 $ du ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI);

Coupe du monde de slopestyle de Stoneham 244 500 $ du ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI).



