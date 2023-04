Le gouvernement du Québec accorde près de 2 M$ à des projets culturels en inclusion sociale au Québec

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'attribution d'une somme de 1 846 211 $ pour soutenir 115 initiatives sélectionnées dans le cadre de l'Appel de projets Culture et inclusion 2022-2023.

Ce programme, qui en est à sa quatrième édition, vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux.

« La culture est un véritable catalyseur de développement social. Voilà pourquoi notre gouvernement tient à soutenir des actions qui visent une participation culturelle élargie et inclusive de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Le succès remporté par les précédentes éditions de l'Appel de projets Culture et inclusion témoigne du fait que les initiatives axées sur la cohésion sociale sont un désir de nos collectivités. Je suis très heureux que, grâce à la contribution du gouvernement de plus de 1,8 M$, 115 projets bénéfiques pour la culture et la population du Québec voient bientôt le jour. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

- Depuis le lancement de l'appel de projets en 2018, le gouvernement du Québec a investi près de 6 M$ pour la réalisation de 390 projets destinés à des personnes vulnérables ou marginalisés, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap, d'autochtones, de jeunes marginalisés, de nouveaux arrivants, ou encore issues de minorités ethnoculturelles.

- L'appel de projets Culture et inclusion a été développé pour répondre aux engagements du ministère de la Culture et des Communications dans la mise en œuvre de la mesure 15.3 du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 et de la mesure 2 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023.

Programme Appel de projets Culture et inclusion

Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

