Le gouvernement du Québec accorde plus de 6,3 M$ à Saint-Sulpice en infrastructures municipales

SAINT-SULPICE, QC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer l'octroi de 6 305 010 $ à la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice pour la reconstruction de son hôtel de ville; le projet inclut aussi une nouvelle caserne de pompiers.

Situé sur la rue Notre-Dame, le bâtiment, dont la structure principale sera en bois, aura une superficie au sol approximative de 675 mètres carrés. L'hôtel de ville comprendra notamment les espaces nécessaires pour l'Administration et l'archivage, de même qu'une salle de conférence et une autre destinée au conseil.

La caserne sera entre autres dotée d'un garage avec deux portes, d'une pièce de décontamination incluant des vestiaires et des douches, d'un dortoir utilisé également comme lieu de formation et d'une cuisinette. L'aménagement paysager et l'ajout d'un stationnement asphalté avec espaces réservés aux personnes à mobilité réduite sont aussi prévus.

« Avec la construction de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers, notre gouvernement pose un geste concret pour répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté. Avec ce soutien, Saint-Sulpice pourra se doter d'infrastructures modernes qui l'aideront à améliorer les services offerts à l'ensemble des citoyens. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet important projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Quelle belle nouvelle! Cette aide est un engagement fort de notre gouvernement envers les citoyens de Saint-Sulpice. Le nouvel hôtel de ville et la nouvelle caserne permettront d'améliorer la qualité des services, en plus d'offrir un meilleur environnement de travail au personnel. Au bout du compte, c'est tous les citoyens qui bénéficieront de l'optimisation des services en place! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« C'est avec une grande joie que nous recevons cette subvention qui nous permettra de construire notre nouvel hôtel de ville ainsi que notre nouvelle caserne. L'hôtel de ville et la caserne étaient rendus en fin de vie, et ce nouveau bâtiment sera une fierté pour chacune des Sulpiciennes et chacun des Sulpiciens. Il sera au cœur de notre vie démocratique. »

Steve Mador, maire de Saint-Sulpice

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, car le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Une majoration de 5 % du taux d'aide financière de base est accordée aux municipalités de 2 001 à 5 000 habitants et moins.

