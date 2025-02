Le gouvernement du Québec accorde plus de 4 M$ à Saint-Jean-de-Matha

SAINT-JEAN-DE-MATHA, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer qu'une somme de 4 004 650 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment, d'une superficie d'environ 1 100 mètres carrés répartie sur deux niveaux, sera construit au 1100, route Louis-Cyr. La caserne sera notamment équipée d'un garage avec six portes pour le stationnement et l'entretien des véhicules d'intervention, d'une baie de lavage, d'une salle d'entretien des appareils de protection respiratoire individuels autonomes, et d'un espace de décontamination comprenant une salle de lavage et une salle de séchage des habits de combat. Des espaces administratifs y seront aussi aménagés, en plus d'une salle d'entraînement, d'un espace de repos avec une cuisinette, d'un vestiaire incluant des douches et des salles de toilette, ainsi que d'espaces de rangement.

Citations :

« Notre gouvernement est à l'écoute des besoins des villes et des municipalités du Québec, et répond présent pour les soutenir dans leurs projets d'infrastructures. Grâce à cet investissement, le personnel du Service de sécurité incendie bénéficiera d'un milieu de travail sécuritaire qui répond à ses besoins et qui permet de continuer d'offrir des services de qualité aux citoyens de Saint-Jean-de-Matha. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fière de souligner cette belle collaboration entre le gouvernement du Québec et la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha, qui illustre toute l'ampleur de notre engagement dans la région de Lanaudière en matière d'infrastructures collectives. En investissant dans la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, nous créons un espace moderne et respectueux de l'environnement, tout en renforçant la vitalité et la sécurité de nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« Notre belle municipalité vient de franchir un pas de géant avec ce projet de construction. Cette nouvelle caserne renforcera non seulement la protection contre les incendies, mais aussi la sécurité civile dans son ensemble. Ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse participation financière du gouvernement provincial, et nous lui en sommes reconnaissants. Assurer le bien-être et la tranquillité des Mathaloises et Mathalois demeure notre priorité absolue. »

Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une majoration de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

