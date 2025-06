Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,1 M$ à Notre-Dame-des-Prairies

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Joliette, M. François St-Louis, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 153 500 $ a été accordée à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour la rénovation et l'agrandissement du garage municipal.

Situé au 33, rang Sainte-Julie, le bâtiment sera agrandi sur deux niveaux; la superficie de plancher ainsi ajoutée sera d'environ 690 mètres carrés. Le projet, dont la construction a débuté, permettra entre autres l'aménagement d'aires de travail supplémentaires, de bureaux, de vestiaires, de pièces utilitaires de même que d'une salle de pause et de réunion. D'autres travaux visent la mise aux normes des systèmes de plomberie, de ventilation, d'électricité et de protection contre l'incendie. En outre, le terrassement et l'aménagement paysager du site, incluant la gestion des eaux pluviales, le raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que la réfection du stationnement sont prévus.

« Cette annonce témoigne des efforts faits par notre gouvernement pour maintenir et améliorer les infrastructures collectives à travers le Québec. Nous agissons concrètement pour mettre en place des outils et des moyens afin que les acteurs municipaux puissent offrir des services publics de qualité. Félicitations aux gens de Notre-Dame-des-Prairies pour cette initiative réalisée au bénéfice de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'agrandissement et la mise aux normes du garage municipal permettront d'améliorer considérablement les services à la population. Il s'agit d'une annonce importante pour les employés municipaux qui y travaillent au quotidien. Le soutien financier dévoilé aujourd'hui aura assurément un effet positif pour les Prairiquoises et Prairiquois. Merci à toutes les personnes derrière ce projet porteur! »

François St-Louis, député de Joliette

« Ce projet est une excellente nouvelle pour notre communauté. Construit en 1972 et peu rénové depuis, le garage municipal avait grandement besoin d'être modernisé. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, nous pourrons améliorer les espaces de travail de notre personnel et offrir des services encore plus efficaces à l'ensemble des Prairiquoises et Prairiquois. C'est un investissement concret dans notre qualité de vie collective. »

Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

