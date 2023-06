Le gouvernement du Québec accorde plus de 280 000 $ au Conseil québécois du théâtre pour le rayonnement de la culture

QUÉBEC, le 17 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un soutien de 288 000 $ au Conseil québécois du théâtre (CQT) pour son projet Découvrabilité, visibilité et valorisation du théâtre québécois. Cette aide est accordée dans le cadre de l'appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise.

Le projet déposé propose d'une part de transformer le site Web rendezvoustheatre.ca en un répertoire numérique complet dédié à l'offre théâtrale québécoise en redirigeant les internautes vers les pages des diffuseurs ou des compagnies de création. D'autre part, l'organisme déploiera une offensive publicitaire ciblant principalement le public âgé entre 25 et 44 ans. Cette opération aura comme objectifs d'inviter les internautes à prendre connaissance de l'offre diversifiée de l'art théâtral. Pour la toute première fois, l'ensemble de la programmation théâtrale des régions du Québec sera regroupée à un seul endroit.

Le CQT sera appuyé par une douzaine de représentants du milieu théâtral, qui s'assurera de relayer les besoins du milieu.

En soutenant le développement de ce projet, le gouvernement du Québec souhaite stimuler la réalisation de nouvelles initiatives collectives de valorisation de la culture auprès du grand public comme prévu au volet 1 de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise. Le soutien offert dans le cadre de ce programme aux intervenants de différents secteurs culturels vise notamment à apporter une solution aux problèmes de visibilité, de découvrabilité et de stimulation de la demande.

« Je suis très heureux de souligner l'engouement exceptionnel des milieux culturels pour l'appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise ainsi que la qualité et l'envergure remarquables des projets soutenus. Ce programme vise non seulement à faire rayonner l'art et la culture d'ici, mais aussi à stimuler la fierté des Québécois et des Québécoises à l'égard de nos créateurs. Notre culture et celles des nations autochtones sont riches, et je suis fier de pouvoir annoncer aujourd'hui que nous les ferons rayonner davantage partout sur le territoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Dans le cadre de cet appel de projets, 23 projets se partagent une enveloppe de 10,2 M$ pour favoriser un rayonnement exceptionnel qui permettra de rejoindre un grand public.

Les projets retenus font preuve d'une répartition régionale appréciable, avec des demandeurs issus de 11 régions administratives différentes et des projets qui se déploieront sur l'ensemble du Québec.

Les projets retenus mettent en valeur des secteurs culturels variés comme le théâtre, la danse, le cirque, le patrimoine immatériel, la créativité numérique, etc. Ils rejoignent également certains publics distincts, par exemple les jeunes ou les citoyens d'une région spécifique.

9 projets ont été retenus au volet 1 (promotion), pour un total de 4,5 M$;

12 projets sont soutenus grâce au volet 2 (projets d'envergure) pour un total de 4,7 M$;

2 projets sont financés grâce au Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 pour 1 M$.

