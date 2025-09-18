Le gouvernement du Québec accorde plus de 17,3 M$ à Sainte-Marie pour la relocalisation de son hôtel de ville

SAINTE-MARIE, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer qu'une somme de 17 314 547 $ a été accordée à la Ville de Sainte-Marie pour la relocalisation de son hôtel de ville, actuellement situé dans une zone inondable.

Le bâtiment fera partie d'un nouveau complexe érigé au 905, route Saint-Martin, qui accueillera aussi la bibliothèque municipale. Par ailleurs, si nécessaire, la Ville fera des travaux pour protéger adéquatement l'ancien hôtel de ville et réduire sa vulnérabilité face aux inondations. Sainte-Marie s'est également engagée à ce que ce même bâtiment ne soit affecté dorénavant qu'à des usages compatibles avec le risque lié aux inondations.

Citations :

« À Sainte-Marie, comme ailleurs au Québec, notre gouvernement agit de façon concrète pour protéger la population et assurer la continuité des services municipaux. En relocalisant l'hôtel de ville hors de la zone inondable, on renforce la sécurité des citoyens tout en investissant dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels. C'est exactement ce type de projet structurant qui permet à nos communautés de rester fortes et résilientes face aux aléas de la nature. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La Ville de Sainte-Marie est confrontée à des inondations répétées et je suis fier de nous voir en action pour y faire face. On doit adapter nos infrastructures pour les rendre plus résilientes face aux défis climatiques. Le nouvel hôtel de ville répondra mieux aux besoins de Sainte-Marie et sera un lieu de travail sécuritaire pour le personnel. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« En soutenant financièrement la construction d'un nouvel hôtel de ville hors de la zone inondable, le gouvernement contribue à assurer la continuité et la qualité des services offerts à la population. Construit sous la forme d'un complexe municipal, ce nouvel édifice comprendra également une bibliothèque moderne et fonctionnelle. Cet investissement majeur constitue une étape déterminante dans le développement durable de notre municipalité, tout en renforçant la résilience de notre milieu face aux inondations. Il s'agit d'un geste porteur, qui stimulera la vitalité de la région. »

Jacques Boutin, directeur général de Sainte-Marie

Faits saillants :

Liens connexes :

