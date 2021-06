Le gouvernement du Québec accorde plus de 135 000 $ pour un nouvel attrait touristique à Gatineau

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, est fier d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, qu'une aide de 135 500 $ a été octroyée à Interzip pour la mise en place d'une tyrolienne de plus de 300 mètres entre Ottawa et Gatineau. L'inauguration de ce nouvel attrait touristique a eu lieu aujourd'hui.

L'aide gouvernementale provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) , volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, du ministère du Tourisme.

Citations :

« Je suis très heureuse que notre gouvernement ait pu soutenir ce projet unique, qui contribuera à diversifier l'offre d'activités en Outaouais. En plus de favoriser l'accroissement des retombées touristiques et du nombre de visiteurs, Interzip présente un beau potentiel de forfaitisation avec d'autres entreprises et attraits de la région, ce qui engendrera des bénéfices à plus grande échelle. C'est grâce à des projets innovateurs comme celui-ci que nous assurerons une relance touristique forte en Outaouais et dans l'ensemble du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Avec cette tyrolienne hors du commun, Interzip mettra en valeur notre région, qui est une porte d'entrée importante, surtout pour les touristes venant de l'Ontario. Je salue le travail de l'entreprise, qui a su concrétiser sa vision tout en s'assurant d'avoir un appui favorable du milieu. Le tourisme contribue à la vitalité de notre région, et je me réjouis que cet attrait de haute voltige s'ajoute à notre offre pour que les visiteurs passent un moment inoubliable chez nous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis que la première tyrolienne interprovinciale se trouve dans la belle région de l'Outaouais. L'appui de notre gouvernement démontre une volonté d'encourager les entrepreneurs et le développement du secteur touristique. Ce projet contribuera encore davantage à faire de notre région un incontournable pour les visiteurs. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Interzip propose une expérience unique partant de l'île Chaudière à Ottawa pour se rendre au cœur du quartier Zibi à Gatineau . Plus précisément, le projet a nécessité :

pour se rendre au cœur du quartier Zibi à . Plus précisément, le projet a nécessité : la construction des deux tours, à Gatineau et à Ottawa ;

et à ;

l'habillage des tours;



l'aménagement des terrains;



l'aménagement d'un local pour la billetterie et l'accueil de la clientèle;



l'achat d'équipements de sécurité et l'aménagement d'espaces de rangement.

Ce projet a également obtenu une aide de 100 000 $ issue de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020.

Le PSSDT a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable, et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à confirmer la grande valeur du Québec comme destination de choix, reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

