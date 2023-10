Le gouvernement du Québec accorde 975 000 $ à MétaMusique pour soutenir le rayonnement de la musique québécoise sur le Web

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Afin de contribuer à améliorer la découvrabilité de la musique québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accorde une somme de 975 000 $ sur 3 ans à l'organisme MétaMusique. Cette somme vise à soutenir le fonctionnement et l'évolution de cet organisme dont l'offre de services a notamment pour objectif de faire rayonner davantage sur le Web, par l'utilisation de métadonnées, les enregistrements sonores des membres de l'industrie de la musique du Québec (auteures et auteurs, compositrices et compositeurs, distributeurs, producteurs, etc.).

Cette aide gouvernementale soutiendra le déploiement des services de MétaMusique au bénéfice de l'industrie musicale et des organisations qui utilisent des métadonnées, dont les organisations publiques, réglementaires et de financement, les plateformes de diffusion, ainsi que les médias.

Rappelons qu'un soutien financier ayant été accordé par le gouvernement du Québec en 2020 à MétaMusique, cet organisme a conçu un outil d'indexation des métadonnées des enregistrements sonores québécois. Rassemblées en un seul endroit, ces données permettent d'accroître le rayonnement des œuvres en ligne, en plus de faciliter la rémunération des professionnelles et professionnels de l'industrie musicale.

« Nous sommes fiers d'avoir appuyé dès 2020 le démarrage de l'organisme MétaMusique pour l'aider à relever les défis liés à la circulation des œuvres musicales québécoises sur le Web. Ce sont des initiatives innovantes et concrètes comme celle-ci qui permettront à notre industrie musicale de se démarquer en ligne et de joindre un public encore plus grand sur les plateformes internationales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« MétaMusique se réjouit de cette aide octroyée par le ministère de la Culture et des communications du Québec. Elle permettra à MétaMusique de confirmer son leadership sur les questions de métadonnées et de découvrabilité, tant au Québec que dans la francophonie canadienne. En permettant de mieux documenter et référencer les contenus musicaux d'ici pour mieux alimenter les algorithmes, ce sont tous nos artistes et artisans qui en sortent grandis. »

Sébastien Sangollo, président de MétaMusique

Faits saillants

L'aide financière de 975 000 $ sur 3 ans, accordée à MétaMusique par le gouvernement du Québec, est de 370 000 $ en 2023-2024, de 305 000 $ en 2024- 2025 et de 300 000 $ en 2025-2026.

de 300 000 $ en 2025-2026. Le gouvernement du Québec avait octroyé à MétaMusique une aide totale de 975 000 $, pour les années financières 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, afin de soutenir son démarrage et sa structuration. Cette première aide financière avait permis d'assurer la fondation de l'organisme en 2020 et de créer l'outil d'indexation.

L'organisme à but non lucratif MétaMusique réunit les représentants de l'industrie québécoise de la musique. Il a pour mission de faciliter l'adaptation de l'industrie pour le numérique et d'accroître l'espace qu'occupent les contenus musicaux québécois sur le Web.

La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, en particulier par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

