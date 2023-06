Le gouvernement du Québec accorde 930 000 $ à Interligne pour lutter contre la violence fondée sur le sexe

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, confirme un financement de 930 000 $ sur trois ans pour consolider le service d'aide et de renseignements d'Interligne, notamment la ligne d'écoute de nuit. Cette aide est accordée par le Secrétariat à la condition féminine et Femmes et Égalité des genres Canada, dans le cadre de l'Accord Canada-Québec pour les lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe.

L'aide financière annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec vient soutenir l'ensemble du service d'aide et de renseignements comme la ligne de nuit, permettant ainsi à Interligne de continuer à aider les personnes LGBTQ+ victimes de violence ou vivant de la détresse psychologique.

Citations :

« Les actions réalisées par Interligne sont essentielles. Cet organisme offre une aide et un soutien précieux aux personnes LGBTQ+, lesquelles demeurent proportionnellement plus à risque de subir différentes formes de violence que la population générale. Nous avons le devoir d'agir. La collaboration avec Interligne a permis de rapidement trouver des solutions permettant à l'organisme de consolider son service d'aide et de renseignements. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine et de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

« La pandémie a entrainé une augmentation du nombre d'appels à la ligne d'aide et de renseignements ainsi qu'une hausse du degré de détresse des personnes qui ont contacté l'organisme pour obtenir du soutien. Les enjeux de santé mentale, l'isolement social et les situations de violence constituent les motifs d'appel les plus fréquents. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une expertise complémentaire à celle d'Info-Social 811. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les lignes d'assistance téléphonique sont un outil essentiel sur lequel les personnes peuvent compter lorsqu'elles sont confrontées à une situation d'urgence. L'accès à ces services en temps opportun sauve littéralement des vies. Renforcer la capacité de ces lignes d'écoute téléphonique à travers le Québec et répondre aux besoins de diverses populations faisant face à la violence fondée sur le sexe, y compris les femmes, les jeunes et les personnes 2ELGBTQI+ nous aide à bâtir un pays plus sécuritaire pour toutes et tous. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« L'équipe d'Interligne est heureuse de récolter le fruit de ses efforts. Après avoir mené notre campagne de septembre à mars, nous accueillons avec soulagement la réponse de la ministre Biron. Ce projet de trois ans nous permettra de maintenir notre service de nuit qui, rappelons-le, sauve des vies. Bien que ces nouvelles soient réjouissantes, nous continuerons nos échanges avec le ministre Carmant afin d'obtenir un rehaussement de financement à la mission qui permettrait à Interligne d'assurer une plus grande viabilité de ses services de façon pérenne. »

Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne

Faits saillants :

L'Accord Canada-Québec pour les lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe vise à soutenir les organismes du Québec qui administrent des lignes d'assistance téléphonique existantes pour répondre aux cas de violence fondée sur le sexe. Cette aide financière de 5,5 millions de dollars sur quatre ans annoncée en janvier dernier a été instaurée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 afin de pallier ses conséquences et de préparer la prestation des services postpandémie.

Le soutien financier prévu pour Interligne au cours des trois prochaines années permettra de :

renforcer ses capacités afin de pouvoir répondre à un plus grand nombre d'appels et de s'adapter à la hausse du niveau d'urgence des appels;



corriger des aspects techniques du service pour permettre un meilleur accès à l'ensemble de la population, principalement les plus jeunes et la population en région;



déployer des actions de sensibilisation et de référencement afin de mieux faire connaître le service aux populations à risques dans l'ensemble du Québec.

Interligne reçoit son financement annuel à la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux.

