Le gouvernement du Québec accorde 600 000 $ au Gala Québec Cinéma afin de soutenir le redéploiement de son gala télévisé

QUÉBEC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un soutien de 600 000 $ au Gala Québec Cinéma pour l'année financière 2023-2024 afin de soutenir le redéploiement de son gala télévisé.

La 25e édition de cette remise de prix annuelle, qui récompense les œuvres et le talent des artistes du milieu du cinéma québécois, sera présentée le 10 décembre 2023 sur les ondes de Noovo, le nouveau diffuseur du gala. L'événement majeur pour la mise en valeur des œuvres cinématographiques québécoises remet une trentaine de prix chaque année.

Cette aide gouvernementale au Gala Québec Cinéma est accordée par le biais du programme Aide aux projets stratégiques de la Société de développement des entreprises culturelles.

« Nous avons la chance au Québec d'avoir accès à des œuvres cinématographiques qui nous ressemblent. Elles sont le miroir de notre culture et de notre identité québécoise. Le gouvernement du Québec appuie les efforts de l'industrie du cinéma pour joindre son public. Je suis donc ravi que le Gala Québec Cinéma fasse briller encore une fois cette année le talent des intervenantes et intervenants de ce secteur. Je suis convaincu que cette célébration annuelle présentée à la télévision inspirera les Québécoises et les Québécois à voir encore davantage de films d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La volonté chez Bell Média est de soutenir les artistes et les créateurs de chez nous et de leur donner l'espace nécessaire pour faire rejaillir leur talent sur nos plateformes. Noovo est fier d'offrir cette tribune essentielle qui souligne l'excellence des créations cinématographiques québécoise. Nous remercions nos partenaires, le gouvernement du Québec et plus précisément le ministre Lacombe, dont la contribution financière est cruciale à la tenue de cet événement, ainsi que Québec Cinéma pour cette nouvelle collaboration. »

Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenus, programmation et information chez Bell Média

« Je tiens à remercier le ministre Lacombe qui en octobre dernier, à peine nommé à la tête de son ministère, a fait preuve d'un leadership rassurant en exprimant publiquement son désir de travailler avec l'industrie afin d'assurer la survie du Gala Québec Cinéma. Il a ainsi fait preuve de vision et rapidement démontré que le cinéma est important pour le gouvernement québécois. »

Patrick Roy, président du conseil d'administration de Québec Cinéma

En 2022-2023, la Société de développement des entreprises culturelles a accordé un montant de 182 500 $ pour l'édition 2022 du Gala Québec Cinéma.

