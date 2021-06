Le gouvernement du Québec accorde 50 000 $ au Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux pour favoriser son accessibilité

RIVIÈRE-OUELLE, QC , le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 50 000 $ au Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes ayant une incapacité. L'inauguration d'une première phase des travaux réalisés à cet endroit a eu lieu aujourd'hui.

L'aide gouvernementale provient du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET), dont la gestion est assurée par Kéroul, mandataire du ministère du Tourisme.

« Le Québec compte d'innombrables attraits touristiques, et il est important de s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible pourront en profiter. Je me réjouis que le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux ait pris l'initiative de réaliser ces travaux, qui permettront l'accès à la chapelle du Quai et au nouveau sentier aux personnes en situation de handicap. Votre gouvernement soutient de telles initiatives pour bonifier l'offre touristique en la rendant accessible à tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux est un endroit apprécié autant des touristes que des gens de notre communauté. Je suis particulièrement heureuse que des personnes en situation de handicap puissent y accéder plus facilement. J'encourage les entrepreneurs touristiques de notre région à suivre leur exemple en assurant un meilleur accès à tous. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Les travaux réalisés ont permis de rendre la chapelle du Quai, le bâtiment dans lequel se trouve le centre communautaire, plus attrayante et accessible, grâce notamment à l'installation d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu'à l'aménagement d'un espace de stationnement réservé.

Une deuxième phase de travaux prévoit l'aménagement d'un sentier d'interprétation accessible aux personnes à mobilité réduite et reliant la chapelle aux berges de l'anse des Mercier .

. Situé à la chapelle du Quai de Rivière-Ouelle, le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux a pour mission d'offrir à la population et aux touristes un lieu de rencontre convivial pour se divertir, se regrouper et s'instruire en participant à diverses activités de nature communautaire, culturelle (exposition et spectacles) et patrimoniale.

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

