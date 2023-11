Le gouvernement du Québec accorde 4,3 M$ à RecycleMédias

QUÉBEC, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, octroie une aide financière maximale de 4,3 M$ à RecycleMédias pour l'exercice financier 2023-2024. L'aide gouvernementale accordée à l'organisme sans but lucratif, qui représente les propriétaires de centaines de journaux, comblera l'entièreté de la somme demandée aux médias écrits par les municipalités pour la collecte sélective des journaux.

Cette aide gouvernementale est une mesure du Plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec, annoncé le 2 octobre 2019. Rappelons que les journaux doivent contribuer au régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, pour la catégorie de matières Journaux.

Citations

« Je suis fier que le gouvernement du Québec propose cette aide concrète aux médias de la presse écrite, représentés par l'organisme RecycleMédias. Le contexte actuel entraîne plusieurs défis pour les médias. En les soutenant pour assumer l'intégralité des frais entourant la collecte sélective du papier journal de leur municipalité, le gouvernement allège leur charge financière, ce qui leur permet de poursuivre leur mission d'informer leurs concitoyennes et concitoyens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En appuyant RecycleMédias et les responsabilités de ses membres quant à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles, le gouvernement du Québec démontre qu'il a à cœur la protection de l'environnement. Cet appui, dont bénéficieront des centaines de médias de toutes les régions, est une victoire non seulement pour notre environnement, mais aussi pour le public qui pourra continuer d'avoir accès à de l'information locale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Depuis 2019, une somme totale de 32,8 M$ a été accordée à RecycleMédias.

Fondé en 2005, RecycleMédias représente les propriétaires et les distributeurs de journaux dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 10).

Liens connexes

